Twitter добавили штрафов

Юристы увидели новые перспективы для блокировки Twitter. Суд вновь выписал компании штрафы за отказ удалять противоправный контент. За полтора часа были рассмотрены и удовлетворены три протокола на общую сумму почти в 9 млн руб. Роскомнадзор ранее дал Twitter месяц на удаление всех спорных публикаций, иначе его ждет блокировка. До истечения срока осталась неделя. Останется ли компания в России? Разбирался Иван Якунин.

Роскомнадзор обвиняет Twitter в систематическом неудалении запрещенной информации. Это спорный тезис: по данным того же ведомства, компания исполняет 90% обращений регулятора. В свободном же доступе остаются якобы публикации, затрагивающие тему самоубийства, детской порнографии, сведения о наркотиках и призывы выйти на митинг.

Очередные штрафы, выписанные Таганским судом, также связаны с отказом удалять контент. Хотя непонятно, это был именно отказ или требования просто проигнорировали. Киберадвокат Саркис Дарбинян полагает, что это никак не повлияет на работу компании: «Если Twitter не захочет добровольно платить эти штрафы, то на самом деле никакого инструмента принуждения нет. Между Россией и США до сих пор нет соглашения о взаимопомощи по административным делам, у Twitter нет в России ни активов, ни счетов, ни офиса, ни сотрудников. Поэтому на самом деле здесь российские суды могут вынести сколько угодно штрафов, но добиться фактического исполнения практически невозможно».

С недавних пор у Роскомнадзора есть новый инструмент давления на IT-гигантов. Это технология замедления скорости загрузки страниц. Именно ее применили против Twitter в начале марта, и она сработала: профильные сайты позволяют проверить, что лента соцсети грузится на 40% медленнее. Партнер компании «Эффективные бизнес ресурсы» Александр Журавлев изучил последние заявления Роскомнадзора и пришел к выводу, что на этом ведомство не остановится: «Теоретически может быть усилено замедление. Роскомнадзор Twitter дал 30 дней для того, чтобы компания исполнила все требования об удалении противоправного контента.

Когда время истечет, существует высокая вероятность, что Роскомнадзор заблокирует Twitter. Теоретически могут наказать за каждый пост.

Когда на это указывал Роскомнадзор, он полагал, что темпы удаления противоправного контента не являются удовлетворительным, следовательно, ведомство может принять соответствующий акт, который будет являться основанием для блокировки ресурса».

До истечения тридцатидневного срока осталась неделя. Twitter не делал заявлений о том, что собирается блокировать противоправный контент мгновенно, как только получит сигнал от российских властей. В компании лишь говорили, что обеспокоены попытками ограничить общественную дискуссию в России. Такая скромная реакция неудивительна: от общего числа пользователей соцсети россияне составляют лишь 0,2%. А что будут делать другие компании, если столкнутся с таким же давлением, — например, Facebook, Youtube? Для них и замедление будет действенной мерой, рассуждает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко:

«Задача Роскомнадзора заключается в том, чтобы Twitter неукоснительно удалял политически неудобные для Кремля посты. А задача соцсети — сохранить некую политическую самостоятельность и не попасть под редактуру и цензуру российского ведомства. Поэтому я думаю, что штрафы продолжатся, и в этом смысле можно сказать, что Роскомнадзор делает еще один ход в этой шахматной партии и показывает, что будет происходить, например, с тем же YouTube. Конечно, для Twitter, который в основном публикует текстовую информацию и ссылки на внешние источники, замедление абсолютно нерелевантно. А вот для YouTube это было бы, конечно, чрезвычайно серьезной проблемой».

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А у Роскомнадзора накопились претензии не только к Twitter. Вскоре суд рассмотрит протоколы в отношении Telegram и TikTok. Один из них уже был в цифровом андреграунде и показал, что работать с российскими пользователями можно даже в условиях блокировок, а еще подарил российским пользователям опыт скачивания VPN-сервисов для обхода запретов.