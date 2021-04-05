Путин одобрил изменение оснований для возбуждения дел по «антинаркотической» статье

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым изменяются основания для возбуждения уголовных дел по так называемой антинаркотической статье. Теперь основанием для возбуждения дел по ст. 228.1 и 228.4 УК РФ не может служить «факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи». Документ за подписью президента опубликован на портале правовой информации.

Инициатором поправок к ст. 146 УПК РФ («Возбуждение уголовного дела публичного обвинения») выступило МВД в 2019 году, тогда же правительство внесло поправки в Госдуму. Предлагалось дополнить статью УК новой частью, согласно которой нельзя было бы возбуждать дела по факту незаконного сбыта наркотиков «при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

В декабре 2020 года Совет федерации отклонил принятые Госдумой поправки. Для выработки оптимального решения сенаторы создали согласительную комиссию, которая и разработала соответствующие поправки в УК РФ. Госдума приняла закон в третьем чтении 23 марта 2021 года.

О работе над проектом закона — в публикации “Ъ” «Сенаторы не помогли полиции».