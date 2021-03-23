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Госдума изменила основания для возбуждения уголовных дела по «антинаркотической» статье

Госдума приняла закон, исправляющий основания для возбуждения уголовных дел по так называемой антинаркотической статье. Вносятся поправки о том, что не может служить основанием для возбуждения уголовных дел по статьям 228.1 и 228.4 УК РФ «сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи». Поправки были внесены по итогам работы согласительной комиссии.

В 2019 году МВД разместило поправки к ст. 146 УПК РФ («Возбуждение уголовного дела публичного обвинения») для общественного обсуждения. Тогда же правительство внесло их в Госдуму. Законом предлагалось дополнить статью новой частью, согласно которой уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могли возбуждаться «при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам».

В 2020 году Совет федерации отклонил принятые Госдумой поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), которые запрещали возбуждать уголовные дела по «антинаркотическим статьям» 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса (УК) РФ при отсутствии достаточных сведений о сбыте веществ. Сенаторы создали согласительную комиссию для выработки оптимального решения.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Сенаторы не помогли полиции».

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