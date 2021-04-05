Хинштейн заявил о многомиллионных хищениях при уборке снега в Самаре

Сумма хищений из бюджета Самары в результате мошенничества с уборкой снега может достичь нескольких десятков млн руб. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«Очевидно, что масштабы снежного воровства — исчисляются десятками миллионов»,— цитируются в сообщении слова парламентария.

Ранее полиция возбудила в отношении сотрудников самарского МП «Благоустройство» уголовное дело по факту мошенничества при вывозе снега с улиц города (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура подтвердила законность его возбуждения.

Правоохранители выяснили, что предполагаемые преступники завысили объемы снега, вывозимого с территорий семи районов города. Сумма нанесенного ущерба превысила 2 млн руб.

По информации Александра Хинштейна, только за январь текущего года «объем снега был завышен на 6,3 тыс. т». Кроме того, как сообщается на сайте парламентария, вывоз снега осуществлялся «по максимально высоким расценкам, с повышающими коэффициентами», то есть оплата производилась за вывоз льда, так как эта услуга стоит дороже транспортировки свежевыпавшего снега.

Помимо прочего, состояние большинства полигонов, куда вывозится снег, не отвечает действующим экологическим нормам, добавляет депутат. Объекты не имеют водонепроницаемое покрытие, которое бы препятствовало попаданию талых вод, в почву и «не огорожены по периметру», говорится на сайте Александра Хинштейна.

Как сообщает парламентарий, только МП «Благоустройство» и ООО «Кедр1» получали подряды на уборку и вывоз снега в Самаре. Причем у последней из компаний нет достаточного количества снегоуборочной техники «для исполнения контрактов: порядка 60 единиц на 1,5миллионный мегаполис», а ее уставной капитал равен 10 тыс. руб., сообщается на сайте депутата. Если вина сотрудников МП «Благоустройство» будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители заинтересовались работой МП «Благоустройство» после скандала вокруг последствий снегопада в начале текущего года. Он был связан с неудовлетворительной очисткой дорог от снега. Жители массово жаловались на низкое качество работы МП «Благоустройство».

Лидером по числу жалоб на неубранный снег стал Промышленный район. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн направил в прокуратуру Самарской области обращение «в связи с признаками коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега». В итоге надзорное ведомство выявило свыше 600 нарушений при уборке снега в Самаре.

Георгий Портнов