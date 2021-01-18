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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре усмотрели коррупцию при заключении муниципальных контрактов на уборку снега

В прокуратуру Самарской области направлено обращение «в связи с признаками коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега». Соответствующий документ направил главе надзорного ведомства депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом парламентарий сообщил в «Твиттере».

Ранее в Самаре прошел обильный снегопад. Чиновники пообещали устранить его последствия в течение суток. Однако до сих пор горожане жалуются на невывезенный снег на дорогах и во дворах. В конце минувшей недели по поручению прокурора региона надзорное ведомство начало проверку качества уборки снега в Самаре.

Георгий Портнов


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