В Самаре усмотрели коррупцию при заключении муниципальных контрактов на уборку снега

В прокуратуру Самарской области направлено обращение «в связи с признаками коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега». Соответствующий документ направил главе надзорного ведомства депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом парламентарий сообщил в «Твиттере».

Ранее в Самаре прошел обильный снегопад. Чиновники пообещали устранить его последствия в течение суток. Однако до сих пор горожане жалуются на невывезенный снег на дорогах и во дворах. В конце минувшей недели по поручению прокурора региона надзорное ведомство начало проверку качества уборки снега в Самаре.

Георгий Портнов