Прокуратура выявила свыше 600 нарушений при уборке снега в Самаре

Правоохранители обнаружили более 600 нарушений при проверке качества уборки снега в Самаре. Также было внесено 201 представление, возбуждено 44 административных дела и подготовлено 23 иска в этой сфере. Об этом во вторник сообщает прокуратура Самарской области.

«В частности, прокурором города в связи с ненадлежащей организацией своевременной и качественной снегоуборки ряда территорий внесены представления в адрес исполняющего обязанности главы городского округа Самара, а также руководителя департамента городского хозяйства и экологии»,– говорится в сообщении.

Также надзорное ведомство скорректировало работу ответственных структур. За счет этого городской отдел ГИБДД УМВД России выдал более 200 предписаний по факту ненадлежащей уборки снега, составил 86 протоколов.

Ранее в Самаре прошел обильный снегопад. Чиновники пообещали устранить его последствия в течение суток. Однако до сих пор горожане жалуются на невывезенный снег на дорогах и во дворах. В конце минувшей недели по поручению прокурора региона надзорное ведомство начало проверку качества уборки снега в Самаре.

Георгий Портнов