Промышленный район Самары лидирует по числу жалоб на неубранный снег

Количество жалоб жителей на качество уборки снега в Промышленном районе Самары больше, чем на других территориях в городе. В связи с этим губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил на оперативном совещании градоначальнице Елене Лапушкиной уделить решению этой проблемы особое внимание. Об этом в понедельник сообщает региональное правительство.

«Очень важно справиться с задачами в ближайшие сутки, оперативно убрать снежные навалы, так как, по данным МЧС, уже в четверг-пятницу снегопад может повториться»,– говорится в сообщении.

В конце минувшей недели в Самарской области прошел обильный снегопад. По информации самарской администрации, «количество выпавших осадков составило 65% от месячной нормы». В связи с этим чиновники пообещали усилить работу по расчистке улиц от снега. В частности, они заявили, что на полигоны за ближайшие сутки будет вывезено около 11 тыс. т снега.

Георгий Портнов