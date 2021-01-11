11 января, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятие

Пресс-релизы

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Промышленный район Самары лидирует по числу жалоб на неубранный снег

Количество жалоб жителей на качество уборки снега в Промышленном районе Самары больше, чем на других территориях в городе. В связи с этим губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил на оперативном совещании градоначальнице Елене Лапушкиной уделить решению этой проблемы особое внимание. Об этом в понедельник сообщает региональное правительство.

«Очень важно справиться с задачами в ближайшие сутки, оперативно убрать снежные навалы, так как, по данным МЧС, уже в четверг-пятницу снегопад может повториться»,– говорится в сообщении.

В конце минувшей недели в Самарской области прошел обильный снегопад. По информации самарской администрации, «количество выпавших осадков составило 65% от месячной нормы». В связи с этим чиновники пообещали усилить работу по расчистке улиц от снега. В частности, они заявили, что на полигоны за ближайшие сутки будет вывезено около 11 тыс. т снега.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Пресс-релизы

Новости компаний

Профиль пользователя