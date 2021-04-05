В России второй день подряд выявили менее 9 тысяч заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 8646 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 1,94% меньше, чем выявили накануне (8817). Общее число заразившихся достигло 4 589 540.

Регионы-лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1876 (всего 1 036 443);

Санкт-Петербург — 707 (398 184);

Московская область — 593 (235 207);

Ростовская область — 240 (82 043);

Нижегородская область — 234 (108 803).

Умерли за последние сутки 343 человека. Это на 3,92% меньше, чем было зарегистрировано днем ранее (357). Общее число летальных случаев в стране составило 100 717. Выздоровели 7052 человека, с начала пандемии — 4 211 133.

Регионы-лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 50 (всего 16 922);

Санкт-Петербург — 27 (всего 12 421);

Ленинградская область — 16 (всего 983).

1 апреля Верховный суд России отказался признать незаконным обязательный масочный режим, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Иск подали более 1,5 тыс. россиян, они ссылались на нарушение конституционных прав и отсутствие исследований, доказывающих пользу этой меры. 14 апреля суд рассмотрит иск о признании коронавируса неопасной для жизни болезнью.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «"Вы мешаете мне дышать"».