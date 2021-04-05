АТОР: россияне смогут поехать в Европу и Юго-Восточную Азию не раньше осени

Российские туристы смогут отправиться в Европу и страны Юго-Восточной Азии не раньше осени, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что ряд стран Юго-Восточной Азии может снять ограничения к лету, но туристам будет сложно туда поехать, так как прямое сообщение еще не восстановлено.

«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года»,— сказала госпожа Ломидзе в интервью газете «Известия». Она считает, что частично открытие европейских стран для туристов связано с вакцинацией. Но при этом Майя Ломидзе отметила, что население Израиля почти полностью провакцинировано, а страна пока закрыта для туризма.

По ее словам, страны Юго-Восточной Азии станут доступны для полноценного отдыха россиян только осенью или зимой. Глава АТОР сообщила, что Таиланд, Вьетнам, Индонезия к лету могут отменить карантин и разрешить путешествовать между провинциями. «Но нужно понимать, что, во-первых, летом там не сезон. А во-вторых, у нас по-прежнему нет прямого авиасообщения, а на перекладных добираться довольно дорого»,— добавила она.

Ранее власти Таиланда сообщили, что туристы, сделавшие прививку от коронавируса, смогут прибыть на остров Пхукет без пребывания в карантине с 1 июля. Остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда. При этом ограниченное число направлений, доступных для зарубежных поездок, и дополнительные требования заставляют почти 70% россиян планировать летний отпуск внутри страны.

Подробнее о планах россиян на лето — в материале “Ъ” «Так пойди же попляжи».