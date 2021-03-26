Таиланд с 1 июля откроет Пхукет для привившихся туристов

Туристы, сделавшие прививку от коронавируса, с 1 июля смогут прибыть на остров Пхукет в Таиланде без пребывания на карантине, передает Bloomberg заявление министра туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна. Согласно планам, курортный остров откроется для привитых туристов на три месяца раньше, чем другие территории Таиланда.

По словам господина Ратчакитпракарна, премьер-министр страны Прают Чан-Оча одобрил план открытия Пхукета на заседании комиссии по экономическим вопросам. После того как сценарий будет опробован на территории Пхукета, его планируют распространить на остров Самуй и другие территории, популярные среди туристов.

Глава туристической ассоциации Пхукета Бхуммикити Руктаенгам оценивал экономический эффект от открытия острова более чем в 30 млрд тайских бат ($971 млн). До возобновления туристического потока на Пхукет планируется привить по меньшей мере 70% жителей острова.

Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса было объявлено в Таиланде ровно год назад. Ранее власти страны предлагали организовать места прохождения обязательного карантина на яхтах.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ FM” «Карантин перенесут на яхты».