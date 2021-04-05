LG прекращает производство смартфонов

Южнокорейская компания LG Electronics сообщила о прекращении производства смартфонов, чтобы сосредоточить свои усилия в таких секторах, как электромобили, интернет вещей (IoT) и решения для бизнеса. Производство мобильных телефонов планируется свернуть к 31 июля.

«Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы»,— сказано в заявлении на сайте LG.

Компания сообщила, что текущий ассортимент смартфонов доступен для продажи, также LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода. Этот период будет зависеть от региона. Вопросы, связанные с трудоустройством, будут решаться на местном уровне.

В январе LG Electronics сообщила, что терпит убытки на протяжении 23 кварталов подряд. За этот срок она потеряла около $4,5 млрд в условиях «жесткой» конкуренции. LG Electronics входит в LG Group и была основана в 1958 году, подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны c 1990-х годов.