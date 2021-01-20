LG Electronics может продать мобильное подразделение

Южнокорейская компания LG Electronics готовится принять решение о дальнейшей судьбе своего подразделения по производству мобильных устройств, которое терпит убытки на протяжении 23 кварталов подряд. Как отмечается в заявлении компании, которое публикует The Korea Times, за этот срок подразделение потеряло в общей сложности около $4,5 млрд в условиях «жесткой» конкуренции.

«Мы в LG Electronics считаем, что настал тот момент, когда нам необходимо принять наиболее правильное решение относительно мобильного подразделения, учитывая уровень конкуренции в данный момент и в будущем»,— говорится в заявлении компании.

Ранее в корейских СМИ уже появлялись публикации о том, что LG Electronics может уйти с рынка мобильных устройств, возможно, через продажу убыточного подразделения. В нынешнем заявлении руководства компании уточняется, что сотрудникам «не стоит беспокоиться о том, что может произойти с подразделением по производству смартфонов, потому что мы оставим их в штате компании».

Инвесторы восприняли заявление компании как предупреждение о выходе LG из производства смартфонов, и акции компании взлетели сразу на 12,9%.

Алена Миклашевская