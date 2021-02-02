«Воронежсинтезкаучук» обжаловал доначисление 152 млн рублей налогов

Один из крупнейших производителей каучуков и термоэластопластов в России АО «Воронежсинтезкаучук» (холдинг «Сибур») обжаловал в Арбитражный суд Центрального округа доначисление 152,4 млн руб. налогов. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Суд принял кассационную жалобу к производству, первое заседание по делу назначено на 4 марта. На «Воронежсинтезкаучуке» предпочли не комментировать жалобу.

Напомним, в октябре 2020 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал «Воронежсинтезкаучуку» в жалобе рамках спора о доначислении, предприятие сейчас обжалует это решение апелляции. В июне 2020 года аналогичное решение принял воронежский арбитраж.

Воронежское предприятие «Сибура» рассчитало платежи за 2014–2016 годы по ставке 0,2%, считая, что имеет право на льготы за реализацию «особо значимого» инвестпроекта. В Федеральной налоговой службе увидели в расчетах нарушению: по мнению ведомства, критериям для льгот компания не соответствует и должна платить по более высокой ставке.

Подробнее о споре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Полимеры тянут на льготы».

Сергей Калашников