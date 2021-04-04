Украина сообщила о сокращении транзита газа со стороны «Газпрома» из-за «Турецкого потока»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о постепенном сокращении транзита газа со стороны «Газпрома». Он связал это с «Турецким потоком», куда был переведены поставки газа в Грецию и Болгарию, и призвал не дать ввести «Северный поток-2». В феврале транзит сократился на 25% по сравнению с январем.

«Постепенно "Газпром" сокращает транзит через Украину. После запуска "Турецкого потока"… транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток"»,— написал господин Макогон в Facebook.

По словам главы компании, сейчас через Украину на южном направлении транзит выполняется только для Молдавии. Он ожидает, что при продолжении «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, «Газпром» переведет на газопровод также транзит в Венгрию. По словам господина Макогона, Это приведет к снижению транзита через Украину еще на 10–12 млрд кубометров газа ежегодно.

«Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Транзит газа — это не только значительный доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины»,— добавил господин Макогон.

Поставки газа в Европу через «Турецкий поток» — в Болгарию, Грецию и Северную Македонию — стартовали в начале 2020 года. С начала 2021 года «Газпром» начал поставки газа в Сербию по новой ветке «Турецкого потока» («Балканский поток»). В Сербии газ распределяется и подается сербским, а также боснийским потребителям.