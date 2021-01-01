«Газпром» начал поставлять газ в Сербию по «Турецкому потоку»

«Газпром» с 1 января начал поставки газа в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новой ветке «Турецкого потока» («Балканский поток»). Сегодня утром газопровод запустил президент Сербии Александр Вучич.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер считает «Турецкий поток» востребованным у европейских потребителей. «Число стран Европы, которые с помощью "Турецкого потока" получают российский газ, выросло до шести. Теперь наряду с Болгарией, Грецией, Северной Македонией и Румынией такую возможность себе обеспечили Сербия, Босния и Герцеговина»,— говорится в заявлении господина Миллера, которое приводит пресс-служба компании в Telegram-канале.

Господин Вучич ранее сообщил, что Сербия может сэкономить с помощью газопровода более $70 за 1 тыс. кубометров газа. Его цена после ввода «Балканского потока» составит $155 (плюс от $12 до $14 за транспортные расходы), ранее стоимость составляла $240. В 2019 году Сербия купила у «Газпрома» 2,135 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2020 года — 960 млн куб. м.

«Балканский поток» продолжает газопровод «Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря от России до Турции. Оттуда газ экспортируют в Грецию, Болгарию и Северную Македонию. Власти Сербии планировали запустить «Балканский поток» в ноябре, но ввод отложили. Ранее газ в Сербию из России поступал через Украину и Венгрию.

Почему запуск «Балканского потока» откладывался — в материале “Ъ” «Проектам "Газпрома" срывают все потоки».