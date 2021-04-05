Netflix загрузился в России

Впервые стали известны данные о финансовых показателях работы Netflix в России. Пока они представлены только за последние 2,5 месяца 2020 года, в которые выручка сервиса составила 462,96 млн руб., а чистая прибыль — 24,4 млн руб. Исходя из этих данных, количество платных подписчиков Netflix в стране может составлять 180–500 тыс. в зависимости от методики подсчета. С учетом известных темпов роста аудитория сервиса в России к концу 2021 года может превысить 1 млн человек.

ООО «Развлекательный онлайн-сервис», управляющее Netflix в России, впервые раскрыло финансовые показатели, обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». За 2020 год выручка ООО составила 462,96 млн руб., чистая прибыль — 24,38 млн руб. Платежи Netflix поставщикам и подрядчикам составили 220,4 млн руб., на оплату труда на территории страны сервис потратил 2,9 млн руб.

Netflix был доступен российским пользователям с 2015 года, но большая часть контента не дублировалась на русский язык. В сентябре 2020 года оператором Netflix в РФ стала «Национальная Медиа Группа» (НМГ), которая взяла на себя разработку русского интерфейса, заказ озвучки и субтитров. Партнер потребовался Netflix из-за законодательных ограничений, по которым у серверов с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей доля иностранного владения не должна превышать 20%.

Именно через ООО (зарегистрировано в июле 2020 года; полностью принадлежит НМГ) с 15 октября 2020 года проходят все трансакции новых подписчиков Netflix в России, рассказывала в декабре 2020 года “Ъ” экс-гендиректор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина. К декабрю, по ее словам, в эту компанию были переведены все исторические подписчики видеосервиса в РФ. Таким образом, отчетность отражает выручку и прибыль компании за 2,5 месяца. В НМГ отказались от комментариев, в Netflix не ответили на запрос.

До сих пор доходы Netflix в России не раскрывались. Telecom Daily оценивал долю Netflix на рынке по итогам 2020 года в 8,4%, а выручку — в 3 млрд руб. Данные ООО эти оценки не изменили, уточнил гендиректор агентства Денис Кусков. В 2021 году, ожидает он, доля сервиса в России может вырасти до 10,5%. Раскрытую за 2,5 месяца выручку Netflix нельзя прямо экстраполировать на год, из-за особенностей оплаты подписки часть доходов могла не отразиться в отчете, говорит директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. По его подсчетам, выручка сервиса за месяц могла составить 184 млн, а если взять максимальную стоимость тарифа в 999 руб., то минимальное число платящих подписчиков достигло 180 тыс. По оценкам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, за неполный четвертый квартал 2020 года число подписчиков сервиса могло превысить 500 тыс., если брать в расчет общую выручку и делить ее на среднюю выручку с подписчика в размере 830 руб. По его прогнозу, платящая аудитория платформы может вырасти до 1 млн по итогам года.

Исходя из того что база Netflix в России превысила 100 тыс. пользователей, Роскомнадзор должен включить платформу в реестр аудиовизуальных сервисов, отмечает господин Бырдин. Тогда, поясняет эксперт, ей придется исполнять регуляторные требования, включая, например, маркировку контента, хранение данных российских пользователей на территории страны, зарегистрировать отдельное юрлицо. Все эти требования, по его словам, повлекут дополнительные расходы.

Валерия Лебедева, Анна Афанасьева