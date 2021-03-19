Netflix пошел королевой

Netflix вошел в четверку наиболее популярных онлайн-кинотеатров у жителей крупных городов России после Ivi, «КиноПоиска» и Okko, следует из опроса Telecom Daily. За последний год платформа обогнала в интересах россиян «Амедиатеку», Megogo, Premier и Wink, по мнению аналитиков, благодаря популярным сериалам, таким, как «Ход королевы». Другие участники рынка не согласны с методикой Telecom Daily и предлагают оценивать доли на рынке по объему выручки.

“Ъ” ознакомился с опросом агентства Telecom Daily о предпочтениях российских пользователей онлайн-кинотеатров. По его итогам, доля онлайн-сервиса Netflix в предпочтениях респондентов составила 9,1%, тогда как годом ранее была на уровне 4%. Таким образом, американская платформа смогла выйти на четвертое место по популярности, обогнав в крупных городах «Амедиатеку», Megogo, Premier и Wink (принадлежит «Ростелекому»). Опрос проводился в первом квартале, в нем приняли участие около 1 тыс. человек из городов с населением более 500 тыс. жителей.

В сентябре 2020 года оператором Netflix в России стала «Национальная медиа группа» (НМГ), стороны заключили соглашение о партнерстве. Партнер потребовался Netflix из-за законодательных ограничений, по которым у видеосерверов с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей доля иностранного владения не должна превышать 20%.

Первые три места, по данным Telecom Daily, занимают Ivi (его используют 34,3% опрошенных), «КиноПоиск» (20,8%) и Okko (11%). Причем «КиноПоиск» (входит в «Яндекс») нарастил свою популярность за год более чем в два раза — в первом квартале 2020 года его доля в предпочтениях россиян составляла 10%.

По итогам прошлого года российский рынок легальных видеосервисов, по данным «ТМТ Консалтинг», вырос на 66%, до 27,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 марта). В оценках учитывались только сервисы, работающие по модели ОТТ (метод предоставления видеоуслуг через интернет). Общая аудитория видеосервисов в 2020 году, по данным аналитиков, выросла на 17%, до 63 млн, а платящая — на 52%, до 8,5 млн. В тройке крупнейших видеосервисов по итогам года оказались Ivi с долей 32%, Okko (20%) и Megogo (9%).

Участники рынка не согласны с оценками Telecom Daily. «Если статистически наша доля в этом исследовании снизилась, то для себя мы не считаем эту цифру корректной»,— заявил “Ъ” гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов. В Okko считают исследование нерепрезентативным для определения долей на рынке. С этим согласны в «Амедиатеке». «Выручка нашего сервиса в прошлом году выросла на 41%, а число платящих подписчиков увеличилось на 50%»,— отметила гендиректор онлайн-кинотеатра Татьяна Калита.

С января число смотрящих подписчиков «КиноПоиска» превышает 3 млн в месяц, что в три раза больше, чем в начале 2020 года, сообщила “Ъ” директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая. Она согласна с выводом о том, что «КиноПоиск» стал одним из лидеров рынка. По мнению госпожи Болецкой, Netflix стал стремительно набирать подписчиков на отечественном рынке с осени прошлого года, после официальной локализации в России. В «Ростелекоме», Ivi, российском представительстве Netflix и НМГ отказались от комментариев.

У Netflix в 2020 году вышла масса популярных сериалов, например «Ход королевы», что сказалось на его популярности в России, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. В перспективе платформа, по его мнению, может удвоить количество пользователей в России. «КиноПоиск» же, по мнению господина Казаряна, наращивает аудиторию за счет экосистемы «Яндекса».

На популярности онлайн-кинотеатров сильно сказывается наличие уникального контента, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. У Netflix сейчас тысячи наименований фильмов и сезонов сериалов, которые платформа снимает самостоятельно, отмечает он. У российских кинотеатров, по его словам, пока таких проектов только десятки.

Анастасия Гаврилюк, Валерия Лебедева