Зеленский в рамках борьбы с контрабандой ввел санкции против Россотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц. Решение было принято в рамках борьбы с контрабандой. Среди прочего под санкции попали Россотрудничество, компания «Волга-Днепр» и ряд других российских предприятий.

Господин Зеленский ранее заявил, что впервые в истории страны вводятся персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. «Борьба с контрабандой будет продолжена, это первая десятка, но точно не последняя»,— сказал президент Украины.

Убытки из-за контрабанды власти Украины оценили в 300 млрд гривен (826 млрд руб.). Всего под санкции попали 10 человек, все граждане Украины, и 79 юрлиц.

Ранее СНБО Украины ввел санкции против 26 физических и 81 юридического лица из России. Санкции подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций и приостановку исполнения обязательств.

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