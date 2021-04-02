СМИ: Украина ввела санкции против Россотрудничества

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел ограничительные меры в отношении 79 юридических и 10 физических лиц. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, санкции введены в отношении крупнейших контрабандистов, действовавших в стране. По информации «Украинской правды», под санкции также попали 11 российских компаний, в том числе Россотрудничество.

«Сегодня, впервые в истории Украины, введены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, Аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Хочу подчеркнуть, что борьба с контрабандой будет продолжена, сегодня — это первая десятка, но точно не последняя»,— цитирует офис президента слова господина Зеленского. Убытки из-за контрабанды власти Украины оценили в 300 млрд гривен (826 млрд руб).

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил «РИА Новости», что официального подтверждения информации агентство пока не получало. «Уведомлений пока не было. Сейчас мы больше озабочены безопасностью нашей сотрудницы, которая находится там, исполняющей обязанности (руководителя представительства). У нее есть дипломатический статус, она формально является сотрудником посольства»,— сказал он.

Неделей Владимир Зеленский утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма», согласно которой Киев намерен настаивать на позиции сохранения санкционного давления на Россию. Тогда же СНБО Украины ввел санкции против еще 26 физических и 81 юридических лиц из России. Санкции подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций, приостановку исполнения обязательств.

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