Украина ввела санкции против семи кубанских компаний

23 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 26 физических лиц и 81 компании из России. Среди них оказались семь коммерческих организаций из Краснодарского края. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Под санкции попали: краснодарское ООО «Кранмашстрой» (основной вид деятельности - производство подъемно-транспортного оборудования), ООО «Управление механизированных работ-Юг» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам), ООО «Стройсервис» (деятельность автомобильного грузового транспорта) и ООО «Нептун» (торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах) из Темрюкского района, анапские ООО «Паритет» (торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах) и ООО «Современные технологии строительства» (торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами), новороссийское ООО «Неви» (торговля оптовая неспециализированная).

Санкции подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций, приостановку исполнения обязательств и пр.

Наталья Решетняк