Мандаты пуще неволи

«Яблоко» на прошедшем 3–4 апреля съезде одобрило концепцию начального этапа кампании по выборам в Госдуму, который стартует уже в апреле. Партия усилит работу с регионами, готова выдвигать под своим брендом кандидатов от внесистемной оппозиции и договариваться о разделении округов, но приоритетом для «яблочников» станут выборы по партспискам. А для расширения электората делегаты предложили сделать в предвыборной программе больший акцент на обещаниях социальных благ, а не демократических свобод.

Предвыборная концепция обсуждалась на второй день съезда. Поскольку партии «необходим ранний старт» избирательной кампании, она начнется вскоре после съезда, объявил зампред «Яблока» Иван Большаков. Он отметил, что выборы-2021 будут сильно отличаться от предыдущих, на которые повлияло присоединение Крыма. Рост протестных настроений «открыл новые возможности для оппозиции», которыми должно воспользоваться «Яблоко», пояснил докладчик. Для этого партия, в частности, готова «поделиться округами с партнерами».

При этом приоритет отдадут списочной кампании, чтобы поддержать партийную команду.

По словам лидера «Яблока» Николая Рыбакова, «нужно сформировать такую конфигурацию списка, чтобы повысить шансы на прохождение в Госдуму представителей разных территориальных групп».

Ранее в ходе съезда он отмечал, что по социологическим опросам за «Яблоко» готовы проголосовать от 4% до 5% респондентов и это «реальный шанс вернуться в Госдуму».

Господин Рыбаков также напомнил обновленные принципы коалиционной политики партии, среди которых невозможность союза с националистами и сталинистами, со всеми думскими партиями и с политиками, которые противодействуют «Яблоку» на выборах. Отвечая на вопросы делегатов о том, возможно ли договориться, например, с эсерами о разделении округов или вступить в союз с другими демократами, если это поможет победе «яблочников», лидер партии пояснил, что каждый случай нужно обсуждать «индивидуально с руководящим органом». Разделение округов, по его словам, пройдет после регистрации кандидатов, поскольку «неизвестно, как пройдет регистрация от других сил и самовыдвиженцев». А на вопрос о сотрудничестве с командой находящегося в заключении политика Алексея Навального, который «явно противодействует» партии, господин Рыбаков ответил, что наличие фракции «Яблока» в Думе будет выгодно и им — «чтобы вести политику не из автозаков и не из-за границы».

Другой задачей кампании станет расширение электората «Яблока». По словам Ивана Большакова, партия намерена «выйти за пределы либерального ядра на широкую аудиторию, которая хочет социально-экономических перемен».

Эту тему подняли сразу несколько делегатов. Так, председатель ярославского «Яблока» Олег Виноградов отметил, что защита прав и свобод, являющаяся для партии главной ценностью, волнует, согласно опросам, только 6% населения. Больше всего люди недовольны ростом цен, нарастанием бедности, безработицей и недоступностью медицины, и исходя из этого должны строиться предвыборные лозунги партии, считает господин Виноградов. Поэтому разным возрастным категориям, по его мнению, нужно обещать, например, безвизовый режим с Европой и отмену пенсионной реформы.

Руководитель предвыборного штаба «Яблока» Григорий Гришин сказал, что «предкампания» партии пройдет онлайн в соцсетях и офлайн, включая поквартирный обход, раздачу 1 млн газет и «кубы» на улицах. Активная ее часть, по словам Николая Рыбакова, придется на май и завершится предвыборным съездом в начале лета, на котором будут утверждены кандидаты в Думу. Одна из важных задач — усиление партийной работы в регионах и в небольших городах и поселках.

Координатор кампании по контролю за выборами Александр Ефимов сообщил, что «Яблоко» уже договорилось со многими общественными организациями о направлении на участки наблюдателей, а Николай Рыбаков добавил, что в контроле за выборами примет участие «очень широкий круг политических и гражданских движений». Ранее Иван Большаков пояснял “Ъ”, что в вопросах контроля, в отличие от предвыборных коалиций, сотрудничество возможно с любыми партиями и организациями.

В целом, как заявил на съезде сооснователь партии Григорий Явлинский, ее главным лозунгом остается не участие в выборах, а освобождение политзаключенных.

Что же касается главного лозунга думской кампании, то его партийцы выберут на июньском съезде по итогам внутрипартийного конкурса. Предложенный к утверждению слоган «Свобода. Солидарность. Современность» был раскритикован за неконкретность.

В первый день съезд одобрил несколько пунктов внутрипартийной реформы, хотя некоторые делегаты ее не поддержали, опасаясь закрытости партии, а другие просили доработать. Среди противников оказались депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг и депутат Мосгордумы Дарья Беседина, назвавшие реформу «несвоевременной и опасной». Григорий Явлинский в ответ заявил, что «сейчас не время открытых дверей и наращивания членов», а «Яблоко» нужно защитить «от внешнего рейдерства» и «поставки случайных людей во власть». Он также сравнил партию с печенью, которая работает хуже, если становится больше.

Из-за звучавшей перед съездом критики руководства партии на голосование был вынесен вопрос о доверии Николаю Рыбакову. 51 делегат его поддержал, 28 были против, 11 воздержались.

Политолог Дмитрий Абзалов считает, что «Яблоко» верно определило предвыборные акценты, так как пандемия обострила социальные вопросы, а протестный электорат стал формироваться в крупных городах за счет прежде всего «миллениалов» и «зуммеров»:

«"Яблоко", по сути, возвращается к своим истокам: изначально оно было партией левых взглядов, а уже позже сделало ставку на интеллигенцию и столичный электорат, чаще всего возрастной. Партия начинает федерализироваться, поскольку этот электорат будет самым важным на выборах». По мнению эксперта, «Яблоко» способно конвертировать «эффект Навального» в избирательные возможности, а помочь в этом может консолидация с другими оппозиционерами: «"Яблоко" занимается этим, привлекая непартийных кандидатов, чтобы агрегировать игроков, которые придерживаются общих ценностей, но не готовы идти с ними по жизни. Есть и желание погасить внутрипартийные конфликты — то есть это попытка консолидации на разных уровнях перед важными выборами».

Кира Дюрягина