Одинокая партия желает познакомиться

Федеральный политический комитет партии «Яблоко» одобрил принципы коалиционной политики, которые будут действовать на выборах в Госдуму. В отличие от тезисов 2016 года в них не упоминается сотрудничество с конкурентами, но допускается партнерство с парламентскими партиями в сфере наблюдения. Союзников «яблочники» будут оценивать с точки зрения не только идеологии, но и общественно-политического опыта. Пока партия только начала формировать коалиции, переговоры о выдвижении ведутся в том числе с несколькими главами региональных штабов Алексея Навального.
Обновленные принципы коалиционной политики «Яблока» почти повторяют тезисы, принятые в 2016 году, перед прошлыми выборами в Госдуму. Это, например, неприемлемость революций и переворотов, союза со «сталинистами, националистами, фашистами, милитаристами, ксенофобами, левыми и правыми радикалами» (этот список пополнили расисты и империалисты), а также с парламентскими «и подобными им» партиями, которые «Яблоко» рассматривает «в качестве инструментов реализации курса Владимира Путина».
Как и в 2016 году, партия готова разводить кандидатов в округах, согласовывая свои действия с политиками, «разделяющими демократические ценности и поддерживающими европейский путь России». Переговоры предлагается начать сразу по окончании регистрации кандидатов.
При принятии решения о выдвижении кандидатов партия теперь будет опираться «на оценку их политического и общественного опыта, позиций и репутации». При этом «Яблоко» готово сотрудничать в сфере наблюдения и митингов с любыми партиями, а не только с демократическими, как раньше. А вот тезис о политических конкурентах (к ним причисляли ПАРНАС и «Гражданскую инициативу»), которым в 2016 году предлагалось «тактическое сотрудничество», из документа исчез. «Они потеряли льготу на выборах и перестали быть конкурентами»,— пояснил “Ъ” зампред «Яблока» Иван Большаков.
Ценностной основой коалиций станет политический меморандум, который должен будет подписать каждый кандидат от «Яблока». Его главные пункты — отказ от милитаризации страны, прекращение политических репрессий, признание «суверенитета Украины в границах 2013 года», мирная смена авторитаризма на демократию. В 2016 году партия требовала от союзников еще и поддержки своего будущего кандидата в президенты, но теперь этого условия нет.
Иван Большаков сказал “Ъ”, что договоренностей по коалициям на думские выборы пока мало: «Переговоры идут в Иркутской, Свердловской и Томской областях, Алтайском крае. Там возможно выдвижение руководителей штабов Навального, а в Томской области — сразу двух». В Москве и Санкт-Петербурге, по его словам, переговоры ведутся с отдельными политиками — экс-депутатами Госдумы Владимиром Рыжковым и Дмитрием Гудковым, бывшим лидером «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Александром Соловьевым, экс-фигурантом «московского дела» Алексеем Миняйло. Переговоры с юристом Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовью Соболь «пока прекратились из-за ее домашнего ареста», добавил господин Большаков.
Как ранее писал “Ъ”, консультации с «Яблоком» вел также глава московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. А переговоры с госпожой Соболь, по словам источника в партии, были приостановлены из-за того, что она заявила о желании баллотироваться только в Центральном округе Москвы, на который претендует депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин.
28 марта его будут судить за нарушение митингового законодательства уже в третий раз с начала 2021 года, а в августе 2020 года он был оштрафован за пикет в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. При наличии трех таких административных наказаний, вступивших в силу в течение 180 дней, гражданин может быть привлечен за аналогичное нарушение к уголовной ответственности по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение правил проведения митинга).
Кроме беспартийных в Алтайском крае от «Яблока» могут выдвинуться члены ПАРНАС, но для этого им придется выйти из партии. Это вопрос чувствительный и «немногие на это соглашаются», признал Иван Большаков. По его словам, при отсутствии договоренностей по Госдуме кандидаты от несистемной оппозиции могут быть выдвинуты «Яблоком» в заксобрания. Как ранее писал “Ъ”, некоторые местные отделения партии уже приступили к формированию коалиций на региональные выборы.
В то же время, по его мнению, партия пытается таким образом «запутать» Кремль в оценке своих отношений с несистемной оппозицией: «"Яблоку" выгодно привлечь таких кандидатов, потому что это существенно повысит шанс провести хотя бы несколько человек в Госдуму. Естественно, этому будут противиться в администрации президента». КПРФ вряд ли сможет включить несистемщиков в свои списки, а вот «Яблоко» действительно может стать удобной обеим сторонам платформой для их выдвижения, заключает эксперт.