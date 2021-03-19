Одинокая партия желает познакомиться

Федеральный политический комитет партии «Яблоко» одобрил принципы коалиционной политики, которые будут действовать на выборах в Госдуму. В отличие от тезисов 2016 года в них не упоминается сотрудничество с конкурентами, но допускается партнерство с парламентскими партиями в сфере наблюдения. Союзников «яблочники» будут оценивать с точки зрения не только идеологии, но и общественно-политического опыта. Пока партия только начала формировать коалиции, переговоры о выдвижении ведутся в том числе с несколькими главами региональных штабов Алексея Навального.

Обновленные принципы коалиционной политики «Яблока» почти повторяют тезисы, принятые в 2016 году, перед прошлыми выборами в Госдуму. Это, например, неприемлемость революций и переворотов, союза со «сталинистами, националистами, фашистами, милитаристами, ксенофобами, левыми и правыми радикалами» (этот список пополнили расисты и империалисты), а также с парламентскими «и подобными им» партиями, которые «Яблоко» рассматривает «в качестве инструментов реализации курса Владимира Путина».

Как и в 2016 году, партия готова разводить кандидатов в округах, согласовывая свои действия с политиками, «разделяющими демократические ценности и поддерживающими европейский путь России». Переговоры предлагается начать сразу по окончании регистрации кандидатов.

В числе различий — новый пункт о неприемлемости потери самостоятельности и невозможности союза с политиками, которые наносят партии «репутационный ущерб».

При принятии решения о выдвижении кандидатов партия теперь будет опираться «на оценку их политического и общественного опыта, позиций и репутации». При этом «Яблоко» готово сотрудничать в сфере наблюдения и митингов с любыми партиями, а не только с демократическими, как раньше. А вот тезис о политических конкурентах (к ним причисляли ПАРНАС и «Гражданскую инициативу»), которым в 2016 году предлагалось «тактическое сотрудничество», из документа исчез. «Они потеряли льготу на выборах и перестали быть конкурентами»,— пояснил “Ъ” зампред «Яблока» Иван Большаков.

Ценностной основой коалиций станет политический меморандум, который должен будет подписать каждый кандидат от «Яблока». Его главные пункты — отказ от милитаризации страны, прекращение политических репрессий, признание «суверенитета Украины в границах 2013 года», мирная смена авторитаризма на демократию. В 2016 году партия требовала от союзников еще и поддержки своего будущего кандидата в президенты, но теперь этого условия нет.

Те же принципы будут применяться и на региональных и местных выборах, но такие коалиции должны согласовываться с федеральным руководством.

Иван Большаков сказал “Ъ”, что договоренностей по коалициям на думские выборы пока мало: «Переговоры идут в Иркутской, Свердловской и Томской областях, Алтайском крае. Там возможно выдвижение руководителей штабов Навального, а в Томской области — сразу двух». В Москве и Санкт-Петербурге, по его словам, переговоры ведутся с отдельными политиками — экс-депутатами Госдумы Владимиром Рыжковым и Дмитрием Гудковым, бывшим лидером «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Александром Соловьевым, экс-фигурантом «московского дела» Алексеем Миняйло. Переговоры с юристом Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовью Соболь «пока прекратились из-за ее домашнего ареста», добавил господин Большаков.

Как ранее писал “Ъ”, консультации с «Яблоком» вел также глава московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. А переговоры с госпожой Соболь, по словам источника в партии, были приостановлены из-за того, что она заявила о желании баллотироваться только в Центральном округе Москвы, на который претендует депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин.

Сейчас господин Митрохин находится под угрозой возбуждения уголовного дела.

28 марта его будут судить за нарушение митингового законодательства уже в третий раз с начала 2021 года, а в августе 2020 года он был оштрафован за пикет в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. При наличии трех таких административных наказаний, вступивших в силу в течение 180 дней, гражданин может быть привлечен за аналогичное нарушение к уголовной ответственности по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение правил проведения митинга).

Кроме беспартийных в Алтайском крае от «Яблока» могут выдвинуться члены ПАРНАС, но для этого им придется выйти из партии. Это вопрос чувствительный и «немногие на это соглашаются», признал Иван Большаков. По его словам, при отсутствии договоренностей по Госдуме кандидаты от несистемной оппозиции могут быть выдвинуты «Яблоком» в заксобрания. Как ранее писал “Ъ”, некоторые местные отделения партии уже приступили к формированию коалиций на региональные выборы.

В региональных отделениях «Яблока» появилось много харизматичных лидеров, которые будут пытаться самостоятельно формировать коалиции, и для контроля за их составом, в частности, и приняты обновленные коалиционные принципы, считает политолог Илья Гращенков.

В то же время, по его мнению, партия пытается таким образом «запутать» Кремль в оценке своих отношений с несистемной оппозицией: «"Яблоку" выгодно привлечь таких кандидатов, потому что это существенно повысит шанс провести хотя бы несколько человек в Госдуму. Естественно, этому будут противиться в администрации президента». КПРФ вряд ли сможет включить несистемщиков в свои списки, а вот «Яблоко» действительно может стать удобной обеим сторонам платформой для их выдвижения, заключает эксперт.

Кира Дюрягина