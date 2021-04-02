В «Яблоко» возьмут сторонников со стажем

Партия «Яблоко» проведет 3 и 4 апреля первый этап съезда по внутрипартийной реформе, которая предполагает ужесточение правил приема новых членов, введение этического кодекса, праймериз и ограничения сроков пребывания на посту для глав региональных отделений. Участники съезда утвердят параметры реформы и, в частности, длительность испытательного срока для новых партийцев. Часть тем отложат на конец года, в том числе вопрос о введении института «совета старейшин», который ранее вызывал среди яблочников больше всего споров.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков на встрече с журналистами 1 апреля назвал предстоящую реформу партии самой масштабной за время ее существования, отметив, что в результате изменений партийный устав обновится на три четверти. Об основных параметрах реформы “Ъ” сообщал в декабре, когда ее концепцию утвердило руководство «Яблока». На съезде 3 и 4 апреля планируется принять большую часть нововведений. Однако некоторые позиции, по словам руководства партии, пока обсуждаются и будут отложены до второго этапа съезда, который пройдет уже после выборов в Госдуму, предположительно, ближе к концу года.

Причиной для внесения изменений в партийные документы, как объяснил господин Рыбаков, стало то, что многие воспринимают «Яблоко» как «Ноев ковчег» и в партию попадают самые разные люди, которые хотят участвовать в политике, но им «некуда идти». Сейчас они принимаются в партию по заявлению, но после реформы для получения партбилета кандидатам нужно будет заручиться рекомендациями кого-либо из членов «Яблока» и пройти через голосование за свою кандидатуру. А на самом первом этапе новичкам предложат зарегистрироваться в качестве сторонников с испытательным сроком (кандидатским стажем). Срок этого стажа утвердит съезд (от года до двух лет), однако «старые знакомые» партии смогут вступать в нее без препятствий, если такое решение одобрит руководство.

Зарегистрированные сторонники «Яблока» смогут участвовать в праймериз и во внутрипартийных обсуждениях, но, в отличие от членов партии, не смогут влиять на кадровые решения. В партии уверены, что это позволит избежать «рейдерских захватов». Также для партийцев будут введены этический кодекс и партийная ответственность.

«Яблоко» будет работать и с более широким кругом сторонников. Сейчас их, по словам Николая Рыбакова, примерно 450 тыс. человек, но он считает, что к августу эта цифра может достичь 1 млн. Этих людей партийцы будут призывать не только голосовать в сентябре за «Яблоко», но и агитировать своих знакомых. В перспективе наиболее активным из них партия предложит официальное членство.

Отметим, что новые правила вступления в «Яблоко» необычайно строги для российских партий. Так, для вступления в «Единую Россию» совершеннолетнему россиянину требуется пробыть сторонником партии не менее шести месяцев. Для вступления, например, в ЛДПР или «Справедливую Россию» нужно лишь написать заявление. Для вступления в КПРФ нужны рекомендации двух членов партии. Один год кандидатского стажа требовался для вступления в КПСС до распада СССР.

Новшеством также станут общепартийные праймериз по определению кандидатур на пост президента, губернаторов, мэров и лидеров партийных списков. Раньше такая процедура уже использовалась партийцами, но не была закреплена в уставе. Праймериз будут проходить и для определения кандидатов на пост председателя партии и региональных отделений — это решение господин Рыбаков назвал «революционным», отметив, что места для голосования партия постарается организовать даже в небольших городах, чтобы ее члены имели возможность участвовать в праймериз недалеко от места жительства. Кроме того, участники съезда решат, на сколько ограничивать срок пребывания на посту глав отделений (от четырех до восьми лет). Количество отделений партии в регионах при этом планируется увеличить с 650 до 1 тыс.

На втором этапе реформы партийцы обговорят новую систему обновления руководящих органов партии, согласно которой будет постоянно ротироваться 40% состава руководящих органов. На этот же этап перенесут вопрос о формировании так называемого совета старейшин партии (Высший совет с правом вето на решения бюро и федерального политкомитета «Яблока»), куда войдут «хранители традиций партии».

Актуальность реформы руководство партии объяснило переменами, которые происходят в мире в целом. «Если мы не будем меняться, то будем выглядеть как депутаты Госдумы, которые требуют вызвать начальника интернета»,— объяснил господин Рыбаков.

Ранее опрошенные “Ъ” эксперты заявляли, что «Яблоку» накануне выборов было бы выгоднее заниматься подготовкой к избирательной кампании, а не партстроительством. «Партиям нужны не формальные члены, а избиратели. Надо не отсекать потенциальных союзников, а искать их» — так прокомментировал идеи реформирования партии политолог Аббас Галлямов. Политолог Константин Калачев объяснял реформу стремлением к «укреплению управляемости партии». Политолог Павел Салин считает, что изменения в «Яблоке» происходят «по форме, но не по сути» и она останется «партией ярко выраженного лидерского типа», несмотря на введение демократической процедуры праймериз и ограничения по срокам занятия должностей руководителей отделений.

Кира Дюрягина