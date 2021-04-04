Минтруд заявил о положительной динамике по безработице

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков отметил положительную динамику в вопросе безработицы в стране. Ранее президент Владимир Путин поручил к концу 2021 года добиться снижения уровня безработицы до докризисных значений.

«Как раз то, что нам предстоит сделать за 2021 год, мы видим уже положительную динамику»,— сказал министр в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

В России количество официально зарегистрированных безработных за полгода снизилось с 3,7 млн до 2,1 млн, сообщил Антон Котяков в марте. Речь идет о людях, которые стоят на учете в центрах занятости. В марте 2020 года, когда в России начала активно распространяться пандемия, уровень безработицы составлял 4,7%. Пикового значения она достигла в августе — 6,4%.

По данным Росстата, в декабре 2020 года общий уровень безработицы (учитываются не только люди, официально вставшие на учет) составил 5,9% (4,4 млн). В январе, по предварительным данным, безработица снизилась на 116 тыс., до 5,8%.

До конца 2021 года правительство намерено субсидировать работодателям наем до 200 тыс. россиян, потерявших работу в период эпидемии коронавируса. Размер субсидии за одного трудоустроенного, по оценке Минтруда, составит около 50 тыс. руб. Самим безработным предложат не менее тысячи государственных программ переобучения.

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