Рабочее место с хорошей скидкой

До конца 2021 года правительство субсидирует работодателям наем до 200 тыс. россиян, потерявших работу в период эпидемии коронавируса. Размер субсидии за одного трудоустроенного, по оценке Минтруда, составит около 50 тыс. руб., их выдачей займется Фонд социального страхования. Самим безработным предложат не менее тысячи государственных программ переобучения, в них смогут принять участие до 168 тыс. человек. В результате правительство охватит мерами поддержки до 40% россиян, которые оказались безработными по итогам 2020 года. Впрочем, оценить эффективность их работы на фоне специфики российского рынка труда будет практически невозможно.

Правительство утвердило две новые меры поддержки занятости на российском рынке труда: безработным станет доступно бесплатное обучение наиболее востребованным профессиям, а работодатели смогут получить субсидию на их трудоустройство. Правила работы и финансирования новых мер установлены постановлениями от 13 марта 2021 года №362 и №369.

Как следует из первого документа, компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят граждан, которые на 1 января этого года состояли на учете в центрах занятости как безработные.

Субсидия за одного безработного составит три минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. По оценке Минтруда, в среднем это около 50 тыс. руб. за одного человека. Первый платеж организация сможет получить через месяц после найма безработного, второй — через три, третий — через полгода.

Чтобы получить субсидию, работодатель должен будет обратиться в местную службу занятости через портал «Работа в России», приложив к своему заявлению список вакантных должностей.

Центр занятости, в свою очередь, предоставит ему список соискателей — в первую очередь в него попадут инвалиды, предпенсионеры, недавно освободившиеся из заключения, одинокие и многодетные родители и другие категории безработных, которым трудно найти новое место самостоятельно.

Через месяц после трудоустройства такого кандидата работодателю необходимо будет направить заявление с указанием его данных в Фонд социального страхования — он после проверки факта трудоустройства рассчитает и выплатит субсидию.

Как отметили в пресс-службе правительства, федеральный бюджет планирует потратить на программу около 12 млрд руб., что должно позволить трудоустроить до конца года более 200 тыс. человек.

Второй документ описывает расширение в этом году программы переобучения безработных — части нацпроекта «Демография».

Вырастет и максимальное число россиян, которые смогут принять в ней участие, и число учебных заведений, которые будут предоставлять им свои услуги, и спектр обучающих программ. Так, теперь претендовать на переобучение смогут не только те, кто потерял работу из-за пандемии, но и люди старше 50 лет, а также женщины с маленькими детьми. Всего в 2021 году Минтруд планирует переобучить 170 тыс. человек, из которых, как ожидают в правительстве, 126 тыс. смогут до конца года найти работу. Их обучением в качестве федеральных операторов будут руководить АНО «Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»)», РАНХиГС и Томский государственный университет. Это позволит реализовать обучение во всех субъектах РФ, в том числе используя дистанционные технологии, по более чем тысяче программ. Так, в РАНХиГС до конца года планируют обучить 56 тыс. человек. «Наши филиалы совместно с региональными органами власти анализируют объем и структуру безработицы в отдельных регионах. По итогам этой работы образовательные программы будут адаптированы под потребности каждого конкретного региона»,— отметили в академии. Как пояснили в пресс-службе Томского госуниверситета, особенность нынешней версии проекта по переобучению в том, что в проектировании образовательных программ участвуют работодатели, они же предложат выпускникам стажировки.

С помощью введения новых и расширения действующих мер стимулирования занятости в правительстве планируют охватить поддержкой до 40% «дополнительных» безработных, которые появились на рынке труда РФ за 2020 год. Если по итогам 2019 года в стране насчитывалось около 3,4 млн безработных, то по итогам прошлого года их было уже 4,4 млн, а уровень безработицы вырос с 4,6% до 5,9% экономически активного населения. Впрочем, оценить, как на него повлияют дополнительные госпрограммы, скорее всего, будет невозможно: российский рынок труда уже несколько десятилетий реагирует на экономические кризисы преимущественно сокращением зарплат, а не занятости, и последняя быстро возвращается к докризисным значениям даже при минимальных усилиях государства.

Анастасия Мануйлова