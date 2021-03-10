Минтруд заявил о сокращении числа безработных до 2,1 млн

В России количество официально зарегистрированных безработных за полгода снизилось с 3,7 млн до 2,1 млн, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Речь идет о людях, которые стоят на учете в центрах занятости.

«Сегодня в центрах занятости зарегистрированы 2,1 млн человек, в пиковые значения в августе 2020 года их количество достигало 3,7 млн человек»,— сказал господин Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Росстата, в декабре 2020 года общий уровень безработицы (учитываются не только люди, официально вставшие на учет) составил 5,9% (4,4 млн). В январе, по предварительным данным, безработица снизилась на 116 тыс., до 5,8%.

Президент России Владимир Путин поручил к концу 2021 года добиться снижения уровня безработицы до докризисных значений. В марте 2020 года, когда в России начала активно распространяться пандемия, уровень безработицы составлял 4,7%. Пикового значения она достигла в августе — 6,4%.

Ранее “Ъ” сообщал, что российские работодатели смогут получить субсидию в размере МРОТ за трудоустройство людей, потерявших работу во время пандемии. Такую федеральную программу планирует запустить Минтруд. Это должно помочь трудоустроить не менее 200 тыс. человек.

Подробности — в материале “Ъ” «Всякий найм должен быть оплачен».