Азербайджан и Турция проведут очередные совместные военные учения

Во вторник, 6 апреля, начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих. Маневры продлятся до 8 апреля.

«На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия»,— говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Где именно пройдут учения, ведомство не уточнило. Минобороны Турции информацию о маневрах не комментировало.

Учениям войск связи предшествовали совместные маневры спецназа. Как ранее сообщало агентство Anadolu, турецкий спецназ проводил учения для азербайджанских военных на юго-западе Турции с 29 марта по 2 апреля.

Совместные учения военных двух стран участились после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. В конфликте в регионе Турция поддерживала Азербайджан. По данным источников “Ъ”, за несколько месяцев до начала конфликта на территории Азербайджана после очередных турецко-азербайджанских учений якобы осталась значительная группировка ВС Турции, которая была призвана сыграть координирующую и направляющую роль в планировании и проведении наступательной операции в Нагорном Карабахе.

О последствиях нынешнего обострения в Нагорном Карабахе — в материале “Ъ” «Тревожные звоночки большой войны».