Главные анонсы 1–7 февраля

1 февраля, понедельник

В России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина.

В Москве в Театре имени Вахтангова пройдет церемония прощания с актером Василием Лановым.

В Москве Мосгорсуд проведет заседание суда по делу бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.

В Карсе (Турция) начнутся совместные военные учения ВС Турции и Азербайджана.

В Нидерландах ожидается судебное заседание по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.

2 февраля, вторник

В Москве Симоновский суд рассмотрит представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

В Москве Мещанский суд рассмотрит по существу уголовное дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд руб.

В Волгограде пройдет финал всероссийского конкурса «Учитель года».

3 февраля, среда

В Москве глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с коллегой из Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

В Индии начнется авиашоу Aero India 2021, на котором будет представлен российский истребитель Су-57Э.

4 февраля, четверг

В Катаре начнется Клубный чемпионат мира по футболу.

5 февраля, пятница

В Москве мировой суд продолжит рассмотрение дела Алексея Навального, по которому он обвиняется в клевете на ветерана ВОВ.

В Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

В Алматы (Казахстан) пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.

В Красноярске арбитражный суд продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к АО НТЭК (структура «Норникеля») о возмещении 148 млрд руб. после аварии в Норильске.

В Нидерландах Верховный суд проведет основные слушания по жалобе России в рамках спора с бывшими акционерами ЮКОСа на $57 млрд.

6 февраля, суббота

В Лас-Вегасе (США) пройдет поединок бойцов ММА Александра Волкова (Россия) и Алистара Оверима (Нидерланды).

7 февраля, воскресенье

В России вузы смогут вернуться к очному обучению.

В Эквадоре пройдут президентские выборы.