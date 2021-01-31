Главные анонсы 1–7 февраля

1 февраля, понедельник
В России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина.
В Москве в Театре имени Вахтангова пройдет церемония прощания с актером Василием Лановым.
В Москве Мосгорсуд проведет заседание суда по делу бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову.
В Карсе (Турция) начнутся совместные военные учения ВС Турции и Азербайджана.
В Нидерландах ожидается судебное заседание по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
2 февраля, вторник
В Москве Симоновский суд рассмотрит представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.
В Москве Мещанский суд рассмотрит по существу уголовное дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд руб.
В Волгограде пройдет финал всероссийского конкурса «Учитель года».
3 февраля, среда
В Москве глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с коллегой из Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
В Индии начнется авиашоу Aero India 2021, на котором будет представлен российский истребитель Су-57Э.
4 февраля, четверг
В Катаре начнется Клубный чемпионат мира по футболу.
5 февраля, пятница
В Москве мировой суд продолжит рассмотрение дела Алексея Навального, по которому он обвиняется в клевете на ветерана ВОВ.
В Москве пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
В Алматы (Казахстан) пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.
В Красноярске арбитражный суд продолжит рассмотрение иска Росприроднадзора к АО НТЭК (структура «Норникеля») о возмещении 148 млрд руб. после аварии в Норильске.
В Нидерландах Верховный суд проведет основные слушания по жалобе России в рамках спора с бывшими акционерами ЮКОСа на $57 млрд.
6 февраля, суббота
В Лас-Вегасе (США) пройдет поединок бойцов ММА Александра Волкова (Россия) и Алистара Оверима (Нидерланды).
7 февраля, воскресенье
В России вузы смогут вернуться к очному обучению.
В Эквадоре пройдут президентские выборы.