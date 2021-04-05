Эфирное время пришло

Курс второй по популярности криптовалюты — эфира — закрепился выше $2 тыс., попутно обновив на выходных исторический максимум ($2146). Из «догоняющей» валюты он вышел в лидеры: курс биткойна обновить максимум не смог. Поддержку эфиру оказывают планы платежной системы Visa запустить систему покупки криптовалют, а рынку в целом — мягкая политика ФРС и интерес корпораций к криптовалютам. При этом эфир может задержаться вблизи уровня $2 тыс. на фоне борьбы «быков» и «медведей».

По данным торговой площадки CoinMarketCap.com, курс второй по популярности виртуальной валюты — эфира — поднимался 3 апреля (по Москве) до $2146, обновив исторический максимум, установленный 20 февраля. Уверенный рост криптовалюты продолжается с 26 марта. За это время эфир подорожал более чем на 30%, его капитализация достигла $240 млрд. На торгах в выходные он лишь ненадолго опускался ниже $2 тыс., оставаясь большую часть времени выше этой отметки.

Участники рынка связывают опережающий рост курса эфира в последние дни с заявлением платежной системы Visa о выпуске собственной системы для покупки криптовалют, которая будет интегрирована банками.

Как пояснил директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев, трансакции планируется проводить в стейблкойнах с использованием как раз блокчейна Ethereum.

При этом, отмечает глава отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, правильнее говорить, что эфир «наверстывает упущенное». По его словам, эфир рассматривается инвесторами как недооцененный актив, в то время как биткойн уже набрал достаточную массу, соответственно, крупные институциональные игроки, скорее всего, будут корректировать свои портфели в пользу альткойнов, и в первую очередь эфириума.

Более медленно, но растут в цене и другие виртуальные валюты. Курс биткойна поднимался на 2,5%, до $60,2 тыс. Этот результат на 2,4% оказался ниже исторического максимума, установленного 13 марта. Капитализация ведущей валюты составила около $1,1 трлн.

Как отмечает Глеб Костарев, росту биткойна в большей степени способствует новость от банка Morgan Stanley, который подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на запуск инструментов для инвестиций в эту криптовалюту.

Ранее схожее заявление сделал Goldman Sachs. Впрочем, удержаться на локальном максимуме надолго не удалось, и к середине дня 4 апреля он опустился до $57,7 тыс.

Позитивные факторы действуют в отношении всего крипторынка, отмечает Юрий Мазур. Например, это планируемый на 14 апреля выход на NASDAQ американской криптобиржи Coinbase Global. Это одна из старейших и крупнейших торговых площадок (образована в 2012 году). Ее используют более 43 млн клиентов, общий объем торгов превысил $456 млрд, активы на платформе превышают $90 млрд. Как отмечает Глеб Костарев, выход в криптовалютное пространство таких компаний, как Visa, PayPal, Tesla, активно способствует росту и поддержке всего рынка.

Также на финансовых рынках позитивно отражается мягкая монетарная политика ФРС. Ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис напомнил, что недавно американцы получили чеки на $1,4 тыс., часть из которых они планировали потратить, согласно опросам, на криптовалюты. Кроме того, по его словам, в последние дни на рынках отмечается глобальный оптимизм на фоне инфраструктурного проекта США стоимостью $2,3 трлн. По его мнению, не исключено, что на тонком рынке выходного дня курсы биткойна и эфира «вновь взлетят, как это уже было не раз в предыдущие месяцы этого года».

В целом сейчас курс многих криптовалют опережает рост курса биткойна, доля которого на всем крипторынке снизилась до 56,5%.

Как поясняет господин Кивкулис, падающая доля биткойна на растущем рынке — это верный «признак эйфории, поскольку инвесторы ищут недооцененные новые имена, чего не происходит в период стагнации или падения».

Впрочем, как отмечает господин Кивкулис, участники рынка считают, что $2 тыс. по курсу эфира будет являться точкой борьбы «быков» и «медведей», однако после этого у криптовалюты появится возможность показать новые исторические максимумы вплоть до $3 тыс. Юрий Мазур также считает, что курс может достигнуть значения $3 тыс. По оценке господина Костарева, курс биткойна может превысить $70 тыс.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Михайлович