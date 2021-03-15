Валюта выходного дня

Курс биткойна достиг очередного исторического максимума, превысив отметку $61,8 тыс. Обновление рекорда вновь пришлось на выходные дни, когда на первый план выходит активность частных инвесторов. Пока игра на повышение ведется в расчете на скорое поступление денег от правительства США, одобрившего очередной раунд поддержки экономики на уровне $1,9 трлн.

Курс биткойна не только восстановил утраченные в конце февраля позиции, но и в выходные обновил исторический максимум. Согласно данным ресурса CoinMarketCap, курс ведущей виртуальной валюты в субботу поднимался до отметки $61,84 тыс., что на 6% превысило предыдущий рекорд, установленный 21 февраля. В воскресенье курс поднимался вплотную к этому значению — $61,72 тыс. Капитализация рынка биткойна превысила $1,12 трлн.

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Очередная волна роста ведущей криптовалюты связана с принятием новой программы стимулирования экономики США. На минувшей неделе была утверждена программа поддержки на $1,9 трлн, и до конца марта на банковские счета американцев начнут поступать по $1,4 тыс. Как отмечает основатель платформы стабильных криптовалют Stasis Григорий Клумов, на рынках выработался условный рефлекс: раздача денег населению вызвала ралли криптовалют в апреле 2020 года (курс биткойна тогда почти удвоился, поднявшись почти до $10 тыс.), и не менее значительным было ралли в январе этого года (с середины декабря биткойн также вырос почти в два раза, до $40 тыс.). Как считает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, с технической точки зрения на рынке биткойна наблюдается «третья волна "бычьего" тренда». Гендиректор финансовой компании Newcent Владимир Сметанин отмечает, что уровень $58 тыс. держался довольно долго и как он был пробит, «активировались стоп-ордера продавцов, что придало еще большой импульс росту».

Участники рынка обращают внимание, что часто курс биткойна обновлял максимум именно в выходные дни (предыдущий максимум также пришелся на воскресенье).

Григорий Клумов это объясняет активностью розничных инвесторов, которые преимущественно покупают, в то время как основные продажи и ставки на снижение часто происходят в будни. Владимир Сметанин отмечает, что в такие дни торговля фьючерсами на биткойн закрыта, а биржи работают 24/7. «По сути, имеющаяся ликвидность выступает маркетмейкером»,— указывает он.

В таких условиях участники рынка с осторожностью смотрят на дальнейшие перспективы рынка биткойна. Юрий Мазур не исключает, что текущий рост выше исторических максимумов может быть «"бычьей" ловушкой», «когда котировки пробивают максимальные значения, а затем резко разворачиваются в противоположном направлении». Для исключения такого сценария необходимо, чтобы технический импульс выходных был подтвержден в течение первых дней следующей недели, отмечает он. В противном случае, по словам господина Мазура, можем увидеть коррекцию к $40 тыс. Аналогичная ситуация была и в конце февраля, когда биткойн за неделю потерял 26%, откатившись до $43 тыс.

Кроме того, Григорий Клумов обращает внимание и на довольно сложную динамику фондового рынка.

Улучшение экономических перспектив не тянуло вверх, а толкало вниз те сектора рынка, которые бурно росли в предыдущие 12 месяцев, а вместе с высокотехнологическими акциями проседал и биткойн со всем крипторынком, отмечает он.

По мере улучшения экономической ситуации необходимость в стимулирующих мерах и дешевых деньгах просто отпадет, отмечает Юрий Мазур. Любые вербальные интервенции о возможных сроках сворачивания мер по поддержке экономики, скорее всего, «будут рассматриваться участниками рынка как повод для сокращения позиций по биткойну и другим криптовалютам», отмечает он. Участники рынка оценивают, что разговоры о сворачивании мер поддержки могут начаться не раньше конца лета текущего года. Впрочем, к этому времени, по оценке господина Сметанина, курс биткойна может подняться до $80 тыс.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин