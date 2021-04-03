Туристам продают «воздух»

На одних порталах пытаются продать поддельные авиабилеты, другие занимаются фишингом, завлекая интернет-пользователей знакомыми названиями турфирм и ценами в два раза ниже рыночных. В марте число поддельных сайтов выросло почти вдвое. Некоторые из них даже просачиваются в контекстную рекламу крупных поисковиков. Тему продолжит Андрей Загорский.

Только за последний месяц в интернете было обнаружено более 700 ресурсов, торгующих воздухом вместо авиабилетов. По поводу причин активизации таких мошенников у экспертов сомнений нет. Все просто — начинается туристический сезон, открываются границы с некоторыми странами, многие планируют путешествия по внутрироссийским маршрутам. К тому же на фоне пандемии у многих сократились доходы, и россияне все активнее ищут варианты подешевле. Тут-то их и подстерегают неприятности. Многие киберпреступники, предлагающие билеты на самолет, зачастую не имитируют популярные сайты, а пытаются представляться новыми участниками рынка.

Продажи фейковых авиабилетов стали серьезной проблемой, но фальшивый сайт от настоящего отличить все таки можно, подтвердил председатель совета директоров компании «ВИП Сервис» Дмитрий Горин: «Насторожить должна сомнительная транзакция по оплате.

Бывают случаи, когда пассажиры переводят деньги на счет физическому лицу, оплачивая билет. Это всегда говорит о потенциальных мошеннических действиях.

До приобретения билета можно проверить статус бронирования, так как зачастую сайты, которые занимаются мошеннической деятельностью, даже не создают реальные бронирования».

Тех, кто станет жертвой преступных схем мошенников, ничего хорошего не ждет. Заплатив деньги, люди в лучшем случае не получат билетов, а в худшем еще и поделятся с кибермошенниками своими персональными данными, и лишатся сумм, которые значительно превышают цены на дорогой авиабилет. А для игроков туриндустрии ситуация может обернуться ударом по репутации, ведь нередки и случаи, когда мошенники маскируются под знакомый потребителям бренд.

Со злоумышленниками-подражателями сталкивался и портал Biletix.ru, рассказал “Ъ FM” директор сайта по маркетингу Александр Мишин: «Мошенники делают красивый сайт, человек покупает билет, проходит оплату, но деньги уходят в никуда. Естественно, на этом сайте висит номер поддержки.

Когда человеку не приходит билет на почту, и он начинает звонить по этому номеру, то попадает к нам. Наша служба поддержки не понимает, что происходит, потому что клиент говорит несуществующий номер заказа.

Раскручивая этот клубок, мы спрашиваем: “Где, вообще, билет заказывали?” И тогда понимаем, что человек вот так попал».

Тем, кто все же не смог уберечся от действий мошенников, продающих фейковые билеты на самолет, можно по крайней мере попытаться исправить ситуацию, полагает юрист, эксперт по туризму Эдуард Шалоносов. Однако, шансов на успех у них не так много, признает эксперт: «Пострадавший должен сделать две вещи: написать заявление в отдел полиции по месту нахождения о совершенном преступлении, описать события, приложить фото, оплату и все, что у него есть. Вторая часть — заявление в банк, чтобы они приостановили операцию. Большинство коммерческих банков приостанавливают операцию и идут навстречу своему потребителю.Однако из 100% сложно сказать сколько в итоге транзакций возвращались».

Чтобы при покупке авиабилетов в интернете не стать жертвой мошенников, важно внимательно проверять сайты. И помнить, что цен вдвое ниже рыночных на настоящих туристических ресурсах просто нет, отмечает советник генерального директора компании QratorLabs Артем Гавриченков: «Есть агрегаторы, которые предлагают билеты от целого ряда компаний. Такими сайтами можно пользоваться без опасений. А вот если искать билеты в обычном поисковике, то это может привести к проблемам. Дешевле билетов, чем на специализированном агрегаторе, найти невозможно. Все, что дешевле определенного уровня, практически всегда — обман».

В 2020 году Центробанк блокировал более 6 тыс. мошеннических сайтов, которые предлагали гражданам бронирование путевок, а также авиа- и железнодорожных билетов, а на деле просто списывали средства с карт.