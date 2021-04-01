«Спутник V» приоткрывает Европу

Европейские страны стали открывать границы для привившихся «Спутником V» еще до создания так называемых COVID-паспортов. Новые правила начинают действовать на хорватской территории с 1 апреля. Теперь альтернативой отрицательных тестов на COVID-19 могут быть сертификаты о вакцинации и российскими, и китайскими препаратами. Ранее похожее решение приняли в Греции. Примут ли такое решение другие члены Евросоюза? Разбиралась Яна Лубнина.

В отношении COVID-паспортов дискуссии идут уже несколько месяцев. Есть, например, так называемый зеленый сертификат Евросоюза. Теоретически туда можно будет внести информацию о прививке или перенесенном заболевании и спокойно путешествовать по странам объединения. Правда, заработает такой «цифровой проездной» не раньше июня, а то и позже, если обсуждения бюрократических деталей затянутся.

Сразу несколько стран не стали дожидаться централизованного решения и ввели свои национальные правила. Так, чтобы иностранцу попасть в Хорватию без ПЦР-тестов и самоизоляции, нужно получить две дозы вакцины от коронавируса минимум за 14 дней до вылета. В Греции россиян пока пускают по квоте не более 4 тыс. человек в неделю. В мае квоту отменят, а сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V», приравняют к отрицательному тесту на COVID-19. Въезд без тестов и карантина по сертификату прививок уже разрешили в Эстонии, но пока только для тех иностранцев, кто приезжает работать или учиться.

Подобные решения со стороны этих государств не удивительны, а вскоре список может пополниться и другими странами, считает главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов: «Это могут быть, во-первых, страны без жирного резерва и возможности выплачивать компенсации гражданам, у которых погибает бизнес. У Хорватии, которая только недавно стала членом Евросоюза, такой возможности нет. И, во-вторых, зависимые от туризма — Кипр и Мальта, например, также Испания и Италия. Есть Венгрия, которая от туризма не так зависит, но у нее и резервов поменьше. Словакия и Болгария тоже могут принять подобные правила».

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Впрочем, к данному подходу остается несколько вопросов. Сейчас и Греция, и Хорватия, и Эстония разрешили въезд даже тем, кто привит несертифицированными в ЕС вакцинами — российскими и китайскими. Получается, что страны признали эффективность этих препаратов раньше, чем это сделало Европейское агентство лекарственных средств. Не будет ли Евросоюз недоволен?

Даже если это произойдет, у Брюсселя нет прямых инструментов, чтобы оспорить принятые решения, продолжает Александр Баунов: «Страны-члены передали Евросоюзу часть суверенитета, но не полностью.

При этом европейские государства могут поменять свои решения, и никто им не помешает. Потом, правда, их могут попытаться наказать.

В Брюсселе скажут, например: мы будем затруднять ваши перемещения в другие страны ЕС. Но решения в итоге будут принимать отдельные государства. Как Брюссель начнет приказывать не вводить паспорта вакцинирования, которые они хотят, если они сами не обеспечили вакциной собственные государства? Сейчас позиция у Брюсселя слишком слабая для того, чтобы жестко диктовать свою волю».

Есть у правил, введенных в одностороннем порядке, и другой изъян. Евросоюз или Международная ассоциация воздушного транспорта, которая также тестирует свой проект, предлагают людям единый документ, тогда как национальные требования будут разниться от страны к стране, отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Предъявление требований — это суверенное право каждой отдельно взятой страны. Привезите нам сертификат на каком-то международном бланке, или с какой-то круглой или квадратной печатью.

Для россиян очень неудобно будет при поездке в каждую отдельную страну или путешествуя транзитом, изучать конкретные требования и правила и пытаться их соблюсти.

Есть сертификаты, которые, например, сейчас получают россияне после прививки. Наверное, их надо будет потом обменивать на какие-то сертификаты международного образца».

Въезд по сертификатам о прививках открывают не только страны Евросоюза. В списке государств, чьи границы свободно могут пересекать вакцинированные, уже находятся Грузия, Черногория, Сейшелы и Шри-Ланка. Но даже если сейчас такая практика станет всемирной, от нее вскоре все равно придется отказаться, уверена директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович: «На какой-то период увлекутся, а потом поймут, что мало. Скорее всего, это постепенно сойдет на нет. Ведь с точки зрения эпидемиологии есть не очень эффективные меры. Эпидемиологи утверждают, что вакцинированный все равно может быть источником вируса: сам он не болеет, но может заражать других как носитель».

Впрочем, в Ассоциации туроператоров России рассказали “Ъ FM”, что пока европейские страны, открывающие границы для вакцинированных, вряд ли привлекут внимание российских путешественников. Ведь чтобы туда попасть, нужно не только привиться, но и заполучить туристическую визу, что непросто при закрытых консульствах.

Ульяна Миненкова