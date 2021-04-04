ПИФы выходят из зимней спячки

Минувший месяц был довольно успешным для рынка коллективных инвестиций. Самыми прибыльными по итогам марта стали ПИФы, ориентированные на акции сырьевых компаний и эмитентов, выплачивающих дивиденды. Паи таких фондов принесли инвесторам 6–9,5% дохода. Высокую маржу обеспечили инвестиции в широкий рынок, а также еврооблигации. Однако из-за роста курса доллара и распродажи долговых бумаг в аутсайдерах оказались фонды рублевых облигаций.

Пробуждение рынка

Первый весенний месяц для российского фондового рынка оказался более успешным, чем последний зимний. В марте индекс Московской биржи впервые в истории смог преодолеть уровень 3600 пунктов, хотя завершил месяц на отметке 3541,72 пункта. Тем не менее этот результат был на 5,8% выше значений закрытия февраля. Сильнее индекс поднимался в ноябре: тогда на фоне роста общего аппетита к риску он прибавил более 15%. Нынешний рост также происходил на фоне подъема большинства мировых фондовых индикаторов. По данным агентства Bloomberg, за отчетный период ведущие европейские индексы выросли на 2,3–7,8%, американские — на 3–5%.

Подъем рынка сказался на результатах управления паевыми инвестиционными фондами. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, по итогам марта из 210 крупнейших фондов, стоимость чистых активов которых превышает 100 млн руб., только у 49 ПИФов снизилась стоимость паев. При этом 46 розничных фондов обеспечили доход свыше 5%, а прибыль пяти лучших фондов составила 8,8–9,5%. В феврале перевес был на стороне убыточных фондов (см. “Ъ” от 8 марта).

Дивидендный подход

Лучшую динамику продемонстрировали отраслевые фонды акций, ориентированные на российские сырьевые компании, а также на компании, выплачивающие высокие дивиденды, как российские, так и иностранные. По данным Investfunds, стоимость паев таких фондов в марте выросла на 6–9,5%. Этому способствовали ожидания роста мировой экономики и подъема инфляции. По словам аналитика «Газпромбанк — Управление активами» Ильи Купреева, сырьевые товары являются хорошим хеджем от инфляции и относятся к циклическим активам, которые показывают опережающую динамику в периоды ускорения экономического роста.

«Акции сырьевых отраслей и дивидендные акции, как правило, являются акциями невысокой стоимости, которые в меньшей степени чувствительны к стоимости капитала и показывают относительно более сильную динамику по сравнению с акциями быстрорастущих компаний в периоды роста процентных ставок»,— отмечает господин Купреев.

Немного отстали фонды широкого рынка и смешанных инвестиций. Такие инвестиции за месяц принесли, в зависимости от фонда, 3–6% дохода. Чуть меньший рост обеспечили фонды еврооблигаций — 2–2,8%. Важным фактором роста валютных фондов стало укрепление курса доллара в России, что привело к положительной валютной переоценке таких фондов (+1,5%).

Продолжают отставать от рынка фонды рублевых облигаций, большая часть которых оказалась убыточной — до –1,5%. «Облигационные фонды столкнулись с оттоками, что ожидаемо, учитывая растущую доходность ОФЗ, которая тянет за собой остальной рублевый долговой рынок. Кроме того, рублевым облигациям, в отличие от еврооблигаций, не помогает слабеющий рубль»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитал» Виктор Барк.

Ставка на сырье

Портфельные управляющие рассчитывают на продолжение роста на российском фондовом рынке во главе с сырьевыми компаниями. Этому должно способствовать ускорение темпов экономического роста в мире, в базовом сценарии успешного преодоления пандемии COVID-19, считает Илья Купреев. В конце марта международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по росту мирового ВВП на 2021 год с 5% до 5,5%. Как отмечают аналитики, со времени последнего прогноза экономические данные оказались лучше ожиданий, в частности показатели за четвертый квартал почти во всем мире превзошли прогнозы.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков не советует принимать краткосрочные инвестиционные решения, а при инвестициях на фондовом рынке оперировать трехлетним горизонтом.

«На этом горизонте мы видим хорошие перспективы как для российского рынка акций, так и для рынка акций США. Масштабные меры фискального стимулирования вкупе с сохранением мягкой политики ведущих мировых центробанков продолжат способствовать сохранению позитивной конъюнктуры на рынке акций. К тому же три года уже достаточный срок, чтобы рост финансовых показателей хороших компаний вышел на первый план среди факторов колебания стоимости акций»,— отмечает господин Исаков.

Золото теряет блеск

В условиях роста мировой экономики в числе аутсайдеров останутся золотые фонды. «Аппетит к риску на рынке сейчас повышенный, спрос на защитные активы невысок, если к этому добавить повышенные долларовые доходности и сильный отток из ETF на золото, то этот актив сейчас интересен только как инструмент диверсификации портфеля»,— отмечает Виктор Барк. По мнению господина Исакова, в ограниченной доле (10–20%) золото заслуживает позицию в долгосрочном инвестиционном портфеле, улучшая соотношение риска и доходности.

Виталий Гайдаев