Триллионов прибыло

По итогам 2020 года объем активов в доверительном управлении крупнейших управляющих компаний достиг 7,9 трлн руб., прибавив за квартал более 3%. Впрочем, темпы роста по сравнению с предыдущими двумя кварталами замедлились, тем не менее розничные инвесторы продолжали активно вкладывать средства как в открытые, так и закрытые паевые фонды. На фоне сохранения низких ставок по депозитам, а также введения налога на процентные доходы в банках управляющие надеются на сохранение притока средств в доверительное управление и в этом году.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги четвертого квартала и всего 2020 года на рынке доверительного управления. По оценке агентства, объем активов под управлением 15 крупнейших управляющих компаний (УК) достиг в конце декабря 7,9 трлн руб. За год активы выросли почти на 1,2 трлн руб., за четвертый квартал рост составил 245 млрд руб., или 3,2%. Это заметно ниже результатов предыдущих двух кварталов и четвертого квартала 2019 года, тогда ежеквартальный прирост составлял 4,8–5,1%. «Динамика рынка в четвертом квартале оказалась слабее за счет результатов отдельных участников рынка и слабого роста активов под управлением "пенсионных" УК»,— отмечает младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Коваленко.

Состав лидеров рынка за минувший год претерпел заметные изменения. На первое место по объему активов вышли компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями» (1,28 трлн руб. активов под управлением). Лидеры 2019 года — компании бизнеса «Сбер Управление активами» — перешли на вторую позицию (1,2 млрд руб.). Третье и четвертое места сохранили группа УК «Регион» и компании бизнеса управления активами «Открытия». Впервые в пятерку крупнейших вошел «Альфа-Капитал».

Основным драйвером роста рынка в четвертом квартале, как и в целом за год, стали средства частных инвесторов. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, за минувший год они вложили в розничные ПИФы свыше 200 млрд руб., причем только в четвертом квартале объем превысил 73 млрд руб. УК «Альфа-Капитал» за четвертый квартал привлекла около 40 млрд руб., около половины из которых пришлось на ПИФы. Управляющие компании отмечают рост интереса к закрытым ПИФам. В розничные ЗПИФы «Сбер Управление активами» в прошлом году инвесторы вложили 15,6 млрд руб., в четвертом квартале — 7,1 млрд руб. Стоимость чистых активов ЗПИФов УК «Открытие» выросла за квартал в семь раз, до 5,85 млрд руб.

Одновременно участники рынка отмечают и рост количества клиентов. В ПИФах «ВТБ Капитал Управление активами» их количество увеличилось за год на 45% и достигло 92,6 тыс. человек. Сопоставимый рост зафиксировали и в «Альфа-Капитале», а общее число превысило 200 тыс. человек. «Число инвесторов, впервые совершивших покупку через цифровые сервисы, вплотную приблизились к 115 тыс. человек»,— отметила гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Впрочем, не всем компаниям удалось нарастить активы. Наиболее сильно они сократились у «ТКБ Инвестмент Партнерс» (на 19%, до 472 млрд руб., по итогам квартала). «В конце прошлого года закончился срок действия трехлетнего договора на управление средствами "Росвоенипотеки". Это и дало отток в размере около 100 млрд руб.»,— пояснил гендиректор компании Владимир Кириллов. Эти средства были распределены между «ВТБ Капитал Управление активами» и УК «Открытие», договоры с которыми были продлены. «В ноябре от "Росвоенипотеки" поступили активы на 63,4 млрд руб., с учетом ежемесячных плановых выводов в размере нескольких миллиардов рублей суммарный объем этих средств на конец года составил 186,4 млрд руб., прибавив за квартал почти 43%»,— отмечает гендиректор УК «Открытие» Константин Федулинский.

По словам главного исполнительного директора «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, на фоне низких ставок по вкладам, а также нововведений в налоговом законодательстве в 2021 году (введение налога с депозитов физических лиц) спрос на инструменты рынка коллективных инвестиций продолжит рост. Тем более что минувший год управляющие отработали очень успешно (см. «Ъ-Онлайн» от 24 января). «В 2020 году розничные продукты управляющих компаний показали очень хорошие результаты даже на фоне высокой неопределенности и шоковых явлений на рынках, что повышает уровень доверия клиентов к ним»,— отмечает гендиректор «Сбер Управление активами» Евгений Зайцев.

Виталий Гайдаев