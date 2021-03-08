Золото проиграло ставкам

Последний месяц зимы оказался не очень успешным для рынка коллективных инвестиций. Худшую динамику продемонстрировали валютные фонды, фонды еврооблигаций и драгметаллов. Заработать инвесторы могли на фондах акций, и в первую очередь сырьевых компаний, стоимость паев которых выросла на 3–4%. В ближайшие месяцы нефтегазовый сектор может сохранить свое лидерство благодаря заметному отставанию сектора от всего рынка и высоких цен на нефть, считают аналитики.

Потускневший металл

Минувший месяц для рынка коллективных инвестиций с точки зрения доходов был менее успешным, чем январь. Несмотря на то что в феврале индекс Московской биржи и поднимался более чем на 7%, до уровня 3500 пунктов, однако по его итогам закрылся на отметке 3346 пунктов, что только на 2,3% выше значений закрытия предыдущего месяца. Вместе с тем если в январе убыточным был только каждый пятый из крупных розничных фондов (стоимость чистых активов свыше 100 млн руб.), то в феврале их количество стало доминирующим.

По данным Investfunds, из 210 фондов у 121 ПИФа снизилась стоимость пая.

Худшую динамику продемонстрировали фонды, ориентированные на вложение в золото, которые в прошлом году были в числе фаворитов. За февраль вложения в них обесценились на 7–10%. Столь низкий результат получился из-за падения стоимости металла. По данным агентства Bloomberg, в феврале стоимость золота снизилась более чем на 6%, до $1734 за тройскую унцию, минимума с июня прошлого года. Возвращение цен к многомесячным минимумам связано с оптимистичными ожиданиями относительно перспектив мировой экономики. «В ситуации улучшения настроения рынка в отношении перспектив борьбы с пандемией и ожиданий возобновления экономического роста интерес инвесторов к инвестициям в золото ожидаемо снизился»,— отмечает портфельный управляющий «Сбера Управление активами» Александра Фалкова.

Ставки съели доход

Дополнительное давление на рынок оказало повышение процентных ставок в США. В феврале доходность десятилетних американских гособлигаций достигала отметки 1,6% годовых, максимума с февраля 2020 года. Вслед за ростом ставок в США выросли ставки и на рынках развитых и развивающихся стран. В частности, доходность европейских десятилетних суверенных облигаций выросла на 15–30 б. п. Это снижает привлекательность вложений в активы, не приносящие процентного дохода, таких как золото.

Повышение ставок в США было вызвано усилением инфляционных ожиданий после объявления программы монетарного стимулирования на $1,9 трлн. Такая ситуация отразилась и на ПИФах, ориентированных на вложения в долговые инструменты. По словам аналитика УК «Открытие» Ирины Прохоровой, под воздействием усилившихся к концу месяца инфляционных ожиданий в США потеряли в цене и фонды еврооблигаций. По данным Investfunds, в феврале вложения в такие фонды обесценились на 1–4%.

ОПЕК поддержал нефть

Надежды на рост мировой экономики позитивно сказались на более рисковых фондах акций, прежде всего инвестирующих в нефтяные компании. Этому способствовал роста цен на топливо. По данным Bloomberg, в феврале стоимость ближайшего фьючерса нефти Brent поднялся на 18%, до $66 за баррель. «Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать скоординированные действия стран—участниц соглашения ОПЕК+, сдерживающих рост предложения на рынке»,— отмечает Александра Фалкова.

По данным Investfunds, в феврале вложения в такие фонды принесли доход на уровне 2–10%. Рекордсменом стал фонд «Газпромбанк-Нефть», более 90% портфеля которого вложено в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF. Паи этого фонда подорожали в феврале почти на 14%. Впрочем, ПИФы, основу портфеля которых составляют акции нефтегазовых компаний, продемонстрировали менее сильный рост. За месяц стоимость их паев выросла на 3–4%. Отставание от динамики базового активы, нефти, связано с возросшими в феврале геополитическими рисками.

В ближайшие месяцы, по мнению портфельных управляющих, сохранятся опережающие темпы роста компаний циклических отраслей — нефтегазовой и металлургической.

«Ожидания ускорения инфляции благоприятны для акций сырьевых компаний, которые с учетом восстанавливающегося на мировом рынке нефти баланса сохраняют свою привлекательность. К тому же присутствует вероятность возникновения структурной нехватки топлива на среднесрочном горизонте»,— отмечает Ирина Прохорова.

Виталий Гайдаев