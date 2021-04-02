С мэром прощались родные и бийские

Глава Бийска (второй по значимости город Алтайского края) Александр Студеникин заявил, что передумал подавать в отставку. Такое решение градоначальник принял после встречи с губернатором. В своем видеообращении он извинился, что не уведомил первое лицо края о принятом решении. Депутаты, раскритиковавшие его отчет за 2020 год, говорят, что не могут логически объяснить поведение главы, и полагают, что решение об отставке он принял «на эмоциях». Политологи отмечают, что решение вернуться на пост может быть связано с указанием краевых властей, не пожелавших «вносить раскол» в работу администрации города накануне проведения выборов в Госдуму и краевой парламент.

2 апреля градоначальник Бийска единоросс Александр Студеникин сообщил в YouTube, что отозвал свое заявление об увольнении и направил соответствующие документы в гордуму. Накануне господин Студеникин встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. По его словам, решение уволиться было «осознанное и обдуманное», однако он был «шокирован тем, какая волна реакции жителей поднялась в его поддержку». Господин Студеникин также принес извинения губернатору за то, что не уведомил его о своем решении об отставке. Господин Студеникин упрекнул депутатов Бийской гордумы в том, что они не ходят на заседания и не участвуют в формировании бюджета и голосовании по его принятию. По его словам, городу не хватает ресурсов и не все зависит от администрации города.

«Только консолидированная совместная работа всех, вне зависимости от политических убеждений, обеспечит комфортную жизнь в городе»,— заявил мэр.

Напомним, 30 марта депутаты Бийской гордумы 24 голосами против шести вынесли неудовлетворительную оценку деятельности мэра за прошлый год. Мэра обвинили в плохом ремонте дорог, некачественной уборке мусора и снега, из-за которой город встал в пробках. Помимо оппозиционных фракций решение поддержали и представители «Единой России», которых в гордуме большинство (в Бийской гордуме 30 мест, 17 из них контролирует ЕР, КПРФ — 6, СР — 3, ЛДПР — 3, один депутат внефракционный). В тот же день Александр Студеникин заявил в Instagram, что подал в отставку, после того как депутаты гордумы неудовлетворительно оценили итоги его работы за 2020 год. Он попросил освободить его от должности с 31 мая. По словам пресс-секретаря господина Студеникина, мэр решил остаться на посту до окончания паводкового периода, поскольку «бросать город в такой период нельзя».

Бийск — город с населением в 200 тыс. человек — второй по значимости в Алтайском крае после столицы региона Барнаула. Александр Студеникин был избран депутатами мэром Бийска в декабре 2017 года сроком на пять лет. Через два года вошел в президиум Алтайского краевого политсовета ЕР. Он стал первым мэром Бийска, который за свою работу получил неудовлетворительную оценку.

Лидер фракции КПРФ Тимур Знагован предположил, что заявление об отставке было сделано «от обиды» на оценку гордумы. Депутат от ЕР Марина Сергеева сообщила в соцсетях через день после голосования, что у депутатов было «две альтернативы: не принимать отчет главы или принять его с неудовлетворительной оценкой». Заместитель председателя думы от ЕР Евгений Беляев заявил “Ъ”, что не может объяснить решения градоначальника: «Ему никто не предлагал уйти в отставку. Принимать так легко такие решения, когда ты отвечаешь за целый город, странно».

Впрочем, политолог Александр Некрасов полагает, что сложившаяся ситуация — конец политической карьеры господина Студеникина: «Когда он подал заявление об увольнении, то публично признал, что плохой управленец и политик. После этого с ним вряд ли кто-то захочет работать». Политолог Константин Лукин полагает, что решение вернуться на пост связано с указанием краевых властей: «Учитывая, что осенью предстоят выборы в Госдуму и все силы будут направлены туда, за оставшееся время найти подходящую кандидатуру на пост главы второго по величине города в крае — невозможно. К тому же полномочия мэра истекают меньше чем через два года».

Юлия Сасевич, Новосибирск