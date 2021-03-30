Мэр Бийска ушел в отставку после неудовлетворительной оценки его работы

Мэр Бийска Александр Студеникин подал в отставку после того, как гордума неудовлетворительно оценила его работу на этом посту за 2020 год.

«Мною принято обдуманное и взвешенное решение о подаче заявления об отставке с поста главы города. Считаю, что несу личную ответственность за подобную оценку нашей работы»,— сообщил мэр е в Instagram. Господин Студеникин отметил, что такая оценка выставлена депутатами не только ему, но сотрудникам администрации города за их работу.

Мэр обратился к депутатам с просьбой освободить его от должности с 31 мая 2021. «Он просит освободить его с должности именно после этой даты, после того как в регионе пройдет паводковый сезон,— сказал "Ъ-Сибирь" пресс-секретарь мэра Павел Сидоренко.— Мэр понимает, какая ответственность лежит на нем, бросать город в такой период нельзя. Кризис пройдет, и он уйдет».

С отчетом о своей работе мэр выступил сегодня на заседании гордумы Бийска. «Мы обратили внимание администрации на то, что у нас в городе есть кричащие проблемы. Все мы прекрасно видим тот транспортный коллапс, который произошел этой зимой. Ситуацию со снегом на дорогах все знают. Ситуация с невыполнением нацпроекта. При таких условиях мы не в состоянии поставить положительную оценку. К тому же мы каждодневно общаемся с жителями города, и эта боль видна, мы ее доносим до власти, чтобы исключить в дальнейшем пробелы в работе»,— сказал председатель бийской городской думы Сергей Ларейкин (цитата по «Вести-Алтай»).

Ранее работу мэра неоднократно критиковали представители оппозиционных партий. В конце 2020 года депутаты от КПРФ в гордуме заявили, что намерены отправить в отставку Александра Студеникина из-за «провала программы по благоустройству городской среды». Они запустили сбор подписей депутатов под обращениями в адрес главы региона Виктора Томенко и руководства гордумы. Тогда в реготделения ЛДПР сообщали, что не будут поддерживать эту инициативу.

Депутаты гордумы избрали главой Бийска Александра Студеникина в декабре 2017 года. До этого на протяжении полугода он исполнял обязанности главы. В 2019 году вошел в краевой политсовет и президиум «Единой России».

Оксана Павлова, Новосибирск