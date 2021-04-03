В СНГ стало больше варшавского, чем украинского От некогда братской республики в Содружестве не осталось даже пустого места

Министры иностранных дел стран Содружества независимых государств (СНГ) в пятницу впервые за год встретились очно. Однако до российской столицы добрались главы МИДов не всех 11 стран, входящих в это объединение. Молдавия направила в Москву государственного секретаря. Украина встречу проигнорировала. В СНГ, судя по всему, на полноценное участие украинцев уже и не надеются: корреспондент “Ъ” Елена Черненко впервые не обнаружила на мероприятии по линии Содружества никакой украинской символики.

Заседание министров иностранных дел стран—членов СНГ открывает череду очных мероприятий по линии курируемых Москвой интеграционных структур. В ближайшие недели в российской столице и других городах России пройдут встречи разного уровня в рамках СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Из-за эпидемии коронавируса в прошлом году большинство международных мероприятий пришлось либо отменить, либо перевести в онлайн-формат, но сейчас ситуация с COVID-19 стабилизируется, что позволяет властям вновь зазывать гостей из-за рубежа.

Министры иностранных дел стран СНГ явно соскучились по очному общению друг с другом. В узком составе (то есть без делегаций) они проговорили гораздо дольше отведенного времени. И даже когда министры вышли к остальным, чтобы попозировать для общего фото, отдельные группки все еще продолжали что-то бурно обсуждать и никак не могли наговориться.

Само мероприятие прошло в необычном месте — Международном военном центре Минобороны РФ на Ленинградском проспекте. Сейчас там среди прочего расположен Объединенный штаб ОДКБ, а в годы холодной войны был штаб Организации Варшавского договора (ОВД) — военного союза европейских социалистических государств. Здание было недавно полностью отреставрировано, однако сохранилась часть исторических интерьеров, в том числе эмблема ОВД с указанием на год основания этого объединения (1955) и девизом «Союз мира и социализма».

Было что-то символическое в том, что почти 70 лет спустя дипломаты в этих стенах вновь говорят о противостоянии Западу.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что 18 марта министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление об укреплении роли международного права. «Мы считаем его весьма актуальным в ситуации, когда некоторые западные страны пытаются размыть международное право и подменить его неким "порядком, основанным на правилах"»,— отметил он.

В свою очередь, глава МИДа ныне председательствующей в Содружестве Белоруссии Владимир Макей отметил важность «сплоченного взаимодействия в СНГ» и заявил о необходимости «извлечения уроков из тех событий», которые происходят в его стране и в регионе. Речь явно шла о массовых протестах в Белоруссии, которые, как утверждают власти республики, во многом инспирированы извне.

У России и Белоруссии, да еще и у Туркмении, из всех государств постсоветского пространства, пожалуй, наиболее напряженные отношения с США и Евросоюзом. Еще два участника Содружества, наоборот, стремятся к сближению с Западом. Молдавия, которая была представлена на встрече в Москве лишь государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции. И Украина, которая с 2014 года, по сути, лишь формально остается участницей СНГ, но реально в его деятельности не участвует.

При этом, как пояснил “Ъ” источник, близкий к Исполкому СНГ, официальное уведомление о выходе из организации украинские власти пока тоже не направляли.

Поэтому в Киев продолжают исправно слать рабочую документацию и приглашения на встречи в рамках Содружества. Адресат их игнорирует.

Между тем на предыдущих заседаниях министров иностранных дел стран СНГ Украина присутствовала хотя бы в виде символики: ее стяг устанавливали в фойе наряду с другими, а в зале переговоров на столе стояли и сине-желтый флажок, и папка с документами, и даже бутылочка с водой. И хоть у украинского флага никто не фотографировался, а места делегации из Киева за столом переговоров оставались пустыми, такая забота создавала ощущение, что Украину в СНГ все еще ждут.

На сей же раз один из российских диписточников “Ъ” выразил мнение, что «раз Киев отвернулся от СНГ, то остальным участникам пора отказаться от формализма и перестать делать вид, будто украинцы вышли на минуту и вот-вот вернутся». А другой собеседник напомнил, что Украина большинство внешнеполитических инициатив, продвигаемых на международных площадках от имени СНГ, либо игнорировала, либо саботировала. Среди прочего только она вместе с США уже который год голосует в ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Вместе с тем глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев в пятницу перечислил этот документ среди наиболее важных для Содружества.

Координация внешнеполитической деятельности стала одной из ключевых тем встречи министров.

СНГ в этом плане остается важной для России организацией: в других объединениях на постсоветском пространстве нет Азербайджана, Туркмении и Узбекистана, а Москве важно интегрировать и их в свои проекты. Когда пару лет назад Казахстан поставил вопрос о целесообразности упразднения СНГ на фоне более динамичного развития ЕАЭС и ОДКБ, Россия встала на защиту Содружества. В итоге его структуры лишь сделали чуть более компактными.

Помимо внешней политики министры обсудили меры по углублению сотрудничества в правоохранительной, военной и гуманитарной сферах. Коснулись они и перспектив возобновления авиасообщения, до сих пор не полностью восстановившегося после введенных в прошлом году ограничений. Представители стран Центральной Азии подняли вопрос о создании условий для свободного передвижения рабочей силы на пространстве Содружества. Однако конкретных решений по последним двум вопросам принято не было.

Следующее заседание глав МИДов, как ожидается, состоится в октябре в Минске. Сергей Лебедев выразил надежду на то, что оно тоже пройдет в очном формате.

Елена Черненко