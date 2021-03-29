Белорусские протесты не взошли к весне Масштаб акций в выходной день оказался даже меньшим, чем в будний

Попытка белорусских оппозиционеров возобновить протесты с прежним размахом провалилась. Акцию в субботу, 27 марта, которую назвали «началом протестной весны», по итогам пришлось переквалифицировать в «разведку боем». Протестующим не удалось даже собраться в группу, а все, у кого была замечена оппозиционная бело-красно-белая символика, тут же оказывались в автозаках. Таким образом, инициатива остается в руках власти, которая намерена активно заняться конституционной реформой.

Накануне 27 марта, когда белорусские оппозиционеры призвали своих сторонников выйти в центр Минска, в Telegram-каналах появился ролик, который рекомендовалось отправить всем знакомым. В нем были кадры летних протестов и жестких действий силовиков, а закадровый голос пытался пристыдить тех, кто сомневается, выходить на акцию в субботу или нет. «Ждешь харизматичного лидера, супермена? Может, не позволяют обстоятельства? Не веришь, что от тебя что-то зависит? — вопрошали авторы ролика.— Не обманывай себя. Дело в другом. Тебя просто еще не сильно задело. К горлу подступает, но еще дышишь, главное — волну не гнать. А там, как всегда, надежда, что пронесет. Родственников пока не избивали. Бизнес раскулачивают, но соседский». Затем голос убеждает, что надежда на то, что все решится само собой, нулевая и лидеры не нужны, потому что «они нам из тюрем не помогут».

Место проведения долгожданной акции, заявленной как «начало протестной весны», менялось — так организаторы протеста пытались запутать силовиков.

Сначала они призывали собираться на улицах, примыкающих к площади Якуба Коласа, и двигаться в сторону другой площади, Бангалор (названа в честь индийского города-побратима). Примечательно, что раньше площадь Бангалор и примыкающий к ней парк Дружбы народов были местом, где власти как раз разрешали проводить протестные акции, а сами оппозиционеры критиковали такой выбор — там практически нет прохожих.

Чтобы не оказаться в автозаках в первые же минуты, координаторы разработали целую партизанскую тактику: взять с собой только кнопочный телефон, чтобы кто-то другой из дома следил за новостями в Telegram и передавал указания по SMS. Это решает сразу две проблемы: позволяет держать связь, несмотря на отключение мобильного интернета в точке сбора, и исключает возможность, что силовики прочитают чаты в Telegram и используют это как аргумент на суде в случае задержания. Последнее становится особенно актуальным из-за признания главного канала оппозиционеров Nexta экстремистским материалом. Теперь сам факт подписки на него — отягчающее обстоятельство, а в день протестов Следственный комитет республики захотел пойти еще дальше и инициировал признание редакции «иностранной экстремистской организацией». Звучала в Telegram-каналах и рекомендация прийти на футбольный матч между сборными Белоруссии и Эстонии, чтобы организовать акцию на выходе со стадиона.

Впрочем, все ухищрения оппозиционерам никак не помогли — собраться даже в небольшие группы, а затем сформировать колонну у них не получилось.

Как и в четверг, когда в Белоруссии отмечали День воли, силовики задерживали всех, кто казался им хоть немного подозрительным. Например, парня с крошечной бело-красно-белой наклейкой на раме велосипеда. По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», число задержанных оказалось ровно таким же, как и 25 марта,— 245 человек, притом что никаких активных действий никому из них предпринять не удалось и согнанная в центр Минска техника для разгона протестов попросту не пригодилась. «Протестная активность приближена к нулю»,— заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Как и 25 марта, когда среди задержанных оказались корреспондент “Ъ” и фотограф «Известий», в воскресенье в РУВД оказались журналисты — сотрудники местных изданий Tut.by и «Наша Нива». Их в тот же день отпустили, но в отношении редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича все же составили протоколы за «неподчинение сотрудникам милиции» и «участие в незаконном массовом мероприятии».

Вечером в субботу государственный телеканал «Беларусь-1» обратил внимание на проблему безопасности для журналистов, но только провластных СМИ. «У журналистов, сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители. Такую возможность предусматривает проектная редакция в закон о государственной защите»,— заявили в телеэфире. А заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов уточнил, что эти люди смогут рассчитывать на «широкий спектр мероприятий, начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных, и даже предусмотрена такая норма — изменение внешности».

Как пояснил “Ъ” председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, эта норма для «тех, кто является журналистом по белорусскому закону и кому на самом деле требуется защита». «Более 450 наших коллег подверглись целенаправленной кампании по запугиванию с мая по ноябрь 2020 года. К десяткам коллег неизвестные приходили домой, портили имущество, пробивали колеса личного транспорта,— рассказал он.— Зафиксированы юридически случаи угроз детям наших коллег в детских садах и школах. В таких случаях уже применялись специальные оперативно-разыскные и охранные меры». Порталы «Наша Нива» и Tut.by, как напомнил Андрей Кривошеев, лишены лицензии СМИ.

Суды над задержанными 27 марта, вероятно, начнутся в понедельник. При этом перспективы для них весьма безрадостные. Еще накануне акции управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по статье «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также осуществление иной подготовки лиц к таким действиям». В ведомстве уточнили, что уголовная ответственность будет грозить даже тем гражданам, «которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

К своему провалу белорусские оппозиционеры относятся по-философски. «Сегодня мы, белорусы, сделали пробный шаг на улицу протестной весны-2021,— пишет Telegram-канал ByPol.— Возможно, он оказался несколько неказистым, как обычно и бывает, когда делаешь что-то после долгого перерыва. Мы осуществили так называемую разведку боем, в ходе которой проверили состояние наших рядов, а также узнали, как подготовлен противник».

По мнению белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана, возрождение протестов в прежнем виде изначально было невозможным, хотя власти страны могли считать иначе.

«25 и 27 марта власти показали, что готовились к чему-то намного большему,— сказал он “Ъ”,— но условия для выплеска протестных настроений, которые никуда не ушли, еще просто не сложились. Цена выхода на улицу огромная, вера в победу уличных акций сильно снизилась, а сильных эмоциональных потрясений, которые и заставляют людей выходить, давно не было».

По словам господина Шрайбмана, протест «вряд ли помешает Александру Лукашенко начать конституционную реформу (которая теоретически должна привести к транзиту власти.— “Ъ”) по заявленному им сценарию». Однако с тем, чтобы довести ее до конца, могут возникнуть проблемы другого свойства — например, сложная экономическая ситуация. Как сообщило государственное агентство «БелТА», установочное заседание Конституционной комиссии назначено уже на 31 марта.

Кирилл Кривошеев, Минск—Москва