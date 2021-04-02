Власти Белоруссии внесли Тихановскую и Латушко в список причастных к терроризму лиц

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко внесены в перечень лиц, причастных к терроризму, сообщил КГБ Белоруссии. Меры приняты в рамках уголовного дела об организации теракта.

«Подготовлены документы об экстрадиции С. Тихановской, П. Латушко из Литвы и Польши соответственно. Все фигуранты уголовного дела внесены в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности»,— говорится в сообщении ведомства.

Всего в качестве обвиняемых по делу проходят 18 человек, в том числе участники ByPol, инициативы, занимающейся координацией протестов. Все они объявлены в международных розыск. «Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом»,— уточняется в сообщении КГБ.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 16 (соучастие в преступлении) и ч. 3 ст. 289 УК РБ (акт терроризма, совершенный организованной группой). Наказание по ч. 3. ст. 289 УК РБ предусматривает от 10 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертную казнь.

О возбуждении уголовного дела стало известно 29 марта. По версии следствия, обвиняемые пытались организовать теракты в Борисове и Минске 25 марта, в День воли. Дело было возбуждено после задержания «с поличным» некоего гражданина Малейчука, который дал показания на «организаторов и участников теракта».

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