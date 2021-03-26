МВД Белоруссии обвинило оппозицию в подготовке терактов

МВД Белоруссии утверждает, что предотвратило теракты в Минске и Печах Минской области. Задержан 35-летний житель Пинского района, который якобы поддерживал связь с оппозиционной группой BYPOL. Утверждается, что представитель этой группы дал указания «совершить взрыв». Мужчина во время оперативной съемки сказал, что раскаивается.

«Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне "Дня воли" он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования»,— сказал заместитель главы МВД Геннадий Казакевич. Видеозапись в YouTube распространила пресс-служба ведомства. Замминистра отметил, что задержанный несколько раз привлекался к уголовной ответственности, «является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал "воскресные марши"».

Власти утверждают, что задержанный изготовил два взрывных устройства. Одно их них он якобы заложил в «мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича». Второе устройство он «перевез на автомобиле в Борисовский район». «В момент совершения преступления его задержали»,— сказал замминистра. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Заместитель главы МВД обратил внимание на связь BYPOL с координационным советом оппозиции. «Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа»,— говорится в заявлении господина Казакевича.

Также МВД опубликовало видео с показаниями задержанного. Он сказал, что хотел совершить взрыв в военной части в Печах «в целях акции протеста» и «выражения своей гражданской позиции». Задержанный сказал, что ему дали указание совершить взрыв «в целях дестабилизации».

В Белоруссии 25 марта состоялись акции протеста несогласных с итогами выборов президента, которые прошли в августе 2020 года. МВД сообщило о задержании больше 200 человек.

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