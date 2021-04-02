Грузинских политиков принуждают к компромиссам

Несговорчивость властей Грузии и оппозиционеров, которые не могут найти выход из политического кризиса в стране, может дорого обойтись республике. Об этом Тбилиси предупредили влиятельные депутаты Европарламента, комментируя провал двух раундов переговоров при посредничестве Евросоюза. С соответствующим предложением они намерены обратиться в Еврокомиссию. В частности, под угрозой может оказаться выделение Грузии финансовой помощи в размере €60 млн.

О том, что Брюссель может наказать Тбилиси за срыв переговоров между властями и оппозицией при посредничестве ЕС, говорится в открытом письме нескольких депутатов Европарламента. «После отказа грузинских партий пойти на взаимный компромисс политические лидеры Грузии не должны ожидать продолжения ''бизнеса как обычно'' с Европой»,— сказано в заявлении, под которым подписались в числе прочих председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества между ЕС и государствами Южного Кавказа Марина Кальюранд, а также содокладчик по делам Грузии Свен Миксер.

Авторы письма отметили, что намерены в ближайшее время обратиться к Еврокомиссии с призывом разработать комплекс мер в отношении Грузии с тем, чтобы произошедшее в ходе двух раундов переговоров при посредничестве ЕС (а точнее, дважды приезжавшего в Тбилиси Кристиана Даниэльсона, спецпредставителя главы Европейского совета Шарля Мишеля) «не осталось без последствий».

Заявление не оставляет сомнений: речь не идет о наказании правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) или противостоящей ей главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили — речь идет о наказании Грузии как государства. Члены Европарламента критикуют не «партию власти», правительство Ираклия Гарибашвили, ЕНД или Объединенную оппозицию Грузии, а весь политический класс страны.

«Произошедшее будет иметь последствия — в том числе, возможно, в виде приостановки выделения Грузии финансовых средств»,— предупредили европейские политики.

После появления открытого письма политсовет ГМ немедленно собрался на совещание. Интенсивные консультации начали и лидеры оппозиционных партий. Тем не менее стороны все еще не готовы пойти на компромисс по двум ключевым вопросам: назначение в стране внеочередных выборов, чего давно и безуспешно добивается оппозиция, и безусловное освобождение председателя ЕНД Никанора Мелии, арестованного в феврале за неуплату судебного залога.

«Это письмо не является позицией всего Европарламента. И следует отметить, что финансовые санкции вводит не Европарламент. Это делает Еврокомиссия»,— справедливо отметил в пятницу замглавы парламентской фракции ГМ Гиви Миканадзе.

Между тем глава представительства ЕС в Тбилиси, шведский дипломат Карл Харцель, призвал грузинских политиков отнестись к предупреждению с должным уважением.

«Это конкретное послание очень влиятельных депутатов. Надо воспринять его адекватно»,— подчеркнул господин Харцель.

По данным “Ъ”, сокращение финансовой помощи ЕС может затронуть €60 млн, обещанных Брюсселем для стабилизации грузинской экономики в условиях пандемии, проекта по легальному трудоустройству на сезонных сельскохозяйственных работах в ЕС граждан Грузии (число желающих присоединиться к программе уже достигло 100 тыс. человек), а в крайнем случае даже безвизового режима с ЕС — ключевого достижения страны на пути евроинтеграции.

«Европа начала процесс принуждения грузин к тому, чтобы они наконец продемонстрировали договороспособность»,— сказал “Ъ” грузинский политолог Георгий Хухашвили. Впрочем, он тут же добавил: согласно европейской политической культуре, Брюссель все-таки будет действовать не сразу, а поэтапно: «Сначала демонстративно откажутся от каких-то встреч, отменят какие-то визиты, а затем, если власти Грузии не одумаются, могут и реальные санкции ввести».

Георгий Двали, Тбилиси