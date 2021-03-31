Грузинская оппозиция обвинила власти в срыве переговоров по выходу из политического кризиса

«Объединенная оппозиция Грузии» (ООГ) обвинила правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ) в срыве переговоров при посредничестве спецпредставителя президента Европейского совета Шарля Мишеля, шведского дипломата Кристиана Даниельссона.

Европейский эмиссар пытался примирить стороны внутри грузинского противостояния, обострившегося после непризнания оппозицией итогов парламентских выборов 31 октября 2020 года и ареста в конце февраля председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии.

Детали срыва переговоров журналистам на брифинге сообщила одна из лидеров ЕНД Саломе Самадашвили. По ее словам, ООГ была готова пойти на компромисс по всем ключевым вопросам, в том числе освобождения политзаключенных и проведения в стране внеочередных выборов, но ГМ, по ее словам, «проявила полную деструктивность».

Самадашвили раскрыла планы ООГ на ближайшие месяцы: перманентные акции протеста у правительственных учреждений, дальнейший бойкот парламента оппозиционными депутатами. «Коридоры позора» для депутатов от правящей партии и «Общенациональная акция протеста» с требованием отставки правительства пройдут 15 мая у здания парламента на проспекте Руставели.

Георгий Двали, Тбилиси