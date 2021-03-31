Запад решил повременить со сменой власти в Грузии Михаил Саакашвили пока не сможет вернуться на родину

Миссия спецпредставителя председателя Евросовета Шарля Мишеля шведского дипломата Кристиана Даниельссона, снова прибывшего в Грузию, чтобы урегулировать конфликт между властью и оппозицией, во второй раз провалилась. Это означает продолжение многомесячного противостояния между правящей партией «Грузинская мечта» (ГМ) с ее основателем и неформальным лидером миллиардером Бидзиной Иванишвили и «Объединенной оппозицией Грузии» (ООГ) под неформальным предводительством экс-президента Михаила Саакашвили.

Главной причиной стал отказ посла Даниельссона включить в список требований ЕС к грузинским властям пункт о «всеобщей амнистии», которая дала бы возможность бывшему президенту Саакашвили, приговоренному в Грузии в общей сложности к девяти годам лишения свободы, вернуться на родину и возобновить политическую деятельность в качестве оппозиционного лидера.

О полной неудаче второго раунда переговоров с властями и оппозицией по возможному «историческому компромиссу» посол Даниельссон сообщил на брифинге в ночь на среду.

«Ни одна партия не подписала предложенный нами проект соглашения»,— с горечью заявил европейский дипломат.

Его вид и тональность высказываний явно свидетельствовали о том, что и сам господин Даниельссон, считающийся в Евросоюзе одним из самых искусных и успешных «переговорщиков», и его патрон Шарль Мишель полностью осознают глубину фиаско: Европе так и не удалось помочь в разрешении внутриполитического кризиса в Грузии, считавшейся «витриной» стратегического проекта ЕС «Восточное партнерство».

Господин Даниельссон рассказал журналистам, что после переговоров с ГМ и ООГ он составил компромиссный документ, предусматривающий решение абсолютного большинства спорных вопросов, кроме двух — проведения внеочередных парламентских выборов и «всеобщей амнистии», под которую подпадает и Михаил Саакашвили. Причем второй вопрос оказался еще более сложным, чем первый.

В частности, правящая партия и оппозиция были готовы подписать пункты о глубинной реформе судебной системы и избирательного законодательства, а также о передаче оппозиции важных, а в некоторых случаях ключевых должностей в комитетах парламента.

Кроме того, стороны близко подошли к соглашению об освобождении председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии, арестованного в феврале после того, как он принципиально отказался уплатить залог 30 тыс. лари (около €10 тыс.).

По сообщению оппозиционной телекомпании «Формула», Евросоюз был готов внести залог за Никанора Мелию даже без его согласия (такая возможность предусмотрена грузинским законодательством). Власти же обещали принять закон «Об амнистии» в отношении тех оппозиционных лидеров, в том числе господина Мелии, против которых возбуждено уголовное дело по событиям так называемой Гавриловской ночи 20–21 июня 2019 года. Тогда тысячи сторонников Михаила Саакашвили попытались штурмом взять здание парламента на проспекте Руставели, чтобы окончательно сорвать заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) под председательством президента МАП, члена Государственной думы России, депутата от КПРФ Сергея Гаврилова.

Кроме Никанора Мелии по этому делу проходят и другие оппозиционные лидеры, но не Михаил Саакашвили.

Третий президент Грузии, занимающий пост главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, приговорен Тбилисским судом к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам по обвинению в злостном использовании и превышении служебных полномочий. Еще два уголовных дела (по тем же статьям) пока находятся в стадии рассмотрения в судебных инстанциях, и приговор по ним может быть объявлен в течение текущего года.

Объединенная оппозиция, в первую очередь ЕНД, просила посла Даниельссона включить пункт о «всеобщей амнистии», в том числе в отношении Михаила Саакашвили, в подготовленный им компромиссный документ и пригрозить лидерам правящей партии, правительству Ираклия Гарибашвили и лично их неформальному лидеру миллиардеру Бидзине Иванишвили суровыми санкциями в случае отклонения данного пункта. Но спецпредставитель председателя Евросовета не стал этого делать.

Судя по всему, в Брюсселе опасаются немедленной смены власти в Грузии и возвращения «непредсказуемого» Михаила Саакашвили, который после «пятидневной войны» 2008 года говорил, что в ЕС на него смотрят как на «лошадь без седла».

А в последние дни господин Саакашвили в ходе прямых включений из Киева обещает соотечественникам, что «российский олигарх» Бидзина Иванишвили и дня не удержится у власти, если он, Михаил Саакашвили, вернется на родину.

В Тбилиси убеждены: категорическое требование руководства ЕС к правящей партии и правительству «Грузинской мечты» принять пункт фактически «о судьбе Саакашвили», а также публичное осуждение ими отказа ГМ пойти на такой компромисс обрушили бы всю властную вертикаль. «ГМ, в том числе ее депутатский корпус, состоит из людей, не мыслящих себя без поездок в европейские города и без перспективы учебы их детей в странах ЕС»,— объяснил “Ъ” аналитик агентства Nation.ge Давид Авалишвили. По его словам, если бы даже лидеры правящей партии «посмели ослушаться ЕС», то они потеряли бы поддержку «в собственном депутатском корпусе», что опять-таки вскоре могло бы привести к «обрушению власти».

«Очевидно, Европа на данном этапе не захотела смены власти в нашей стране»,— добавил собеседник “Ъ”. Заметив при этом, что «игра до конца еще не сыграна», поскольку посол США Келли Дегнан, присутствовавшая на всех раундах переговоров, на этот раз подчеркнуто отказывалась от любых комментариев, явно намекая тем самым: США до сих пор не сказали своего слова по вопросу Грузии и будущего Михаила Саакашвили.

Георгий Двали, Тбилиси