Пандемия разгоняет дипломатов по домам

Российские дипломаты рассказали о «невыносимых условиях» в Северной Корее из-за пандемии. Сотрудники посольства в КНДР опубликовали в Facebook обращение. В нем они сообщили, что за последнее время 12 государств закрыли свои диппредставительства в Северной Корее.

В КНДР остается менее 300 международных дипломатов, говорится в сообщении российского посольства:

На фоне пандемии Северная Корея закрыла границы. Из-за этого практически полностью остановилась торговля с Китаем — главным для Пхеньяна рынком, рассказал “Ъ FM” представитель туркомпании «Амита» Наталья Зинина, которая организует туры в КНДР: «Кальмаров они ловят самостоятельно, сами его сушат. И раньше они его в огромном количестве поставляли на китайский рынок. Естественно, взамен они брали то, что им необходимо.

Из Китая все шло, вся мелочевка, даже товары народного потребления, включая пластиковую посуду, — все завозилось.

Проблемы существуют даже с переработанными продуктами питания. Допустим, кукурузу-то они произвели, а для кукурузного масла им проще было отдать излишки кукурузы в Китай, чтобы там сделали масло и привезли его. А сейчас ничего этого нет, разрушилось большое количество простых связей из-за коронавируса».

Кроме того из-за закрытых границ сократилось количество поездов, которые курсируют между Россией и КНДР. Широко известной стала история, когда части российской дипмиссии пришлось выезжать из Северной Кореи, пересекая границу на железнодорожной дрезине.

По словам профессора Университета Кукмин в Сеуле Андрея Ланькова, дефицит товаров в КНДР ощущается с января прошлого года. Поэтому уход международных дипломатов из страны вполне оправдан.

«Практически полностью исчез импорт. А потом стали исчезать и товары своего производства, в которых есть импортные компоненты. В нормальном корейском магазине до недавнего времени было все. Сейчас — пустые полки. От этого, естественно, страдают находящиеся там иностранцы. Из-за жесткого карантинного режима иностранцы практически лишены возможности вступать в любые контакты, включая деловые, со своими коллегами.

Пребывание там просто не имеет смысла. Они сидят под домашним арестом. Также создается угроза здоровью дипломатов. У руководства дипломатических ведомств и международных организаций возникает вопрос, а стоит ли, вообще, держать людей в Корее, когда человеку там невозможно купить банку рыбных консервов и пакет макарон. Когда аппендицит может стать проблемой, когда им там, по сути, нечего делать. Поэтому идет процесс вывоза всех. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться.

Однако не надо впадать в излишнюю панику, голод стране не грозит. По-видимому, происходит официально декларируемое закрытие поставки продовольствия из Китая. Цены на продовольствие на рынках, зерно стабильны, то есть с кукурузой, рисом проблем нет. Но если ты хочешь к этому съесть, например, банку рыбных консервов, то это уже большая проблема.

В стране, действительно, идет процесс обнищания, снижения уровня жизни.

Это неприятно, потому что уровень жизни последние 10 лет рос, а сейчас он снижается и довольно быстро. Это вызывает раздражение. Но это Северная Корея, люди знают, что если они будут свои раздражения выражать громко, то скоро они лишатся возможности выражать все, что угодно», — отметил Андрей Ланьков.

По информации The Guardian, объем двусторонней торговли между Северной Кореей и Китаем за время пандемии сократился примерно на 80%, импорт продуктов питания и медикаментов из КНР снизился практически до нуля.

Александр Рассохин