Коронавирусные ограничения перекрыли дорогу дипломатам

В Министерстве иностранных дел объяснили, почему российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине. Как рассказала “Ъ FM” официальный представитель ведомства Мария Захарова, причина в том, что такие условия поставила северокорейская сторона. Эти специфические правила действуют из-за коронавируса, хотя официально в КНДР не сообщали о заболевших в стране. Речь идет о ролике, на котором восемь сотрудников посольства России в КНДР вместе с семьями пересекают границу верхом на дрезине — сам аппарат с людьми и множеством чемоданов толкал один из дипломатов. В МИДе рассказали, что сначала группа ехала несколько часов на поезде, а затем на автобусе. У железнодорожного моста через реку Туманная — в единственной точке пересечения границ России и КНДР — дипломаты пересели на дрезину и уже на ней въехали в Россию.

В МИДе пояснили, что тележку дипломатам пришлось изготовить, а затем самостоятельно поставить ее на рельсы. Всего на ней они проехали чуть больше километра. В соцсетях эту новость встретили неоднозначно. Многие возмутились произошедшим и выразили недоумение, почему дипломаты должны пересекать границу на дрезине, а, например, не на поезде. Популярным стал коллаж из картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге»: рядом с тянущими корабль рабочими на полотне разместили и толкающих дрезину дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила “Ъ FM”, что поводов для гордости в сложившейся ситуации не видит, но по-другому выбраться из КНДР было почти невозможно, даже несмотря на долгие переговоры Москвы и Пхеньяна:

«Дело в том, что это далеко не первый случай, таким же образом вынуждены были возвращаться на родину сотрудники не только загранучреждений, но и каких-то компаний, которые там находятся. Причина всему в данном случае — наверное, режим, который в связи с пандемией установила северокорейская сторона.

Существуют ли другие способы возвращения? Да, через КНР, но власти Китая ввели трехнедельный карантин, соответственно, это удлиняет процесс возвращения практически на месяц.

Это был единственный возможный вариант возвращения не через Китай напрямую, несмотря на многомесячные переговоры с северокорейской стороной. Это не повод для гордости, это те обстоятельства, в которых сейчас находится по большому счету весь мир.

Во-первых, абсолютный отход от норм и традиций. Во-вторых, каждая сторона использует свою методологию борьбы с коронаиврусом. Вот в Северной Корее она такая. В-третьих, с такими жизненными сложностями, а это, я вам хочу сказать, не самые большие испытания, приходится сталкиваться дипломатическим работникам. Я хочу сказать, что когда мы осуществляли кампанию по возвращению граждан в 2020 году, дипломаты сами, работая в соответствующей стране, использовали любые возможности, включая лодки, катера, вертолеты, машины и мопеды для того, чтобы вывозить наших граждан. И это, к сожалению, тоже часть работы. В таких условиях тоже нужно жить, работать и, помимо всего прочего, не терять оптимизма. Я хочу еще раз обратить внимание, что таким же путем, к сожалению, северокорейская сторона настояла, чтобы возвращались на родину люди в тяжелом состоянии, я имею в виду людей с серьезными заболеваниями».

“Ъ FM” попросил оценить эту ситуацию бывшего чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Александра Панова. Он также назвал произошедшее странным, но похвалил сотрудников посольства за смекалку: «Конечно, сделать дрезину в одиночку они бы не смогли, скорее всего, они где-то нашли платформу на колесах. Усилиями одного дипломата поставить ее на рельсы просто нереально. Значит, кто-то им помогал, может быть, корейцы, потому что пересечь границу — это непростое дело, а уж КНДР тем более. Значит, это было заранее обговорено и оформлено соответствующим образом. Другого варианта не было, корейская сторона не была против, ребята проявили смекалку и, наконец, выбрались.

Хотя, конечно, я не понимаю, почему нельзя было доехать на машине, если их официально выпустили через границу».

“Ъ FM” обратился за комментарием в Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа дипломатов лишь кажется простой: «Дипломатическая служба очень терниста и сложна. Она кажется симпатичной, элегантной, но на самом деле это очень трудная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты».

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В МИДе рассказали, что из Владивостока, куда прибыли дипломаты, они уже добрались до Москвы на этот раз на самолете.