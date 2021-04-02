Роскомнадзор прокомментировал штрафы Twitter

Twitter несет социальную ответственность за контент, размещенный в соцсети. Так Роскомнадзор прокомментировал новые штрафы, наложенные на сервис микроблогов в России. Ранее сегодня суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн руб. по трем протоколам за неудаление призывов к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.

«На популярных интернет-платформах, которые ежедневно посещают сотни тысяч российских граждан, лежит большая социальная ответственность. Неограничение доступа к противоправной информации подвергает жизнь и здоровье пользователей, особенно детей и подростков, опасности»,— прокомментировала решение суда пресс-служба Роскомнадзора.

Twitter был оштрафован за неудаление сообщений о январских акциях в поддержку политика Алексея Навального на основании составленных Роскомндазором протоколов по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Всего социальная сеть получила три штрафа — 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн руб. Также аналогичные протоколы Роскомнадзор составил в отношении Facebook, Google, TikTok и Telegram. Решения по ним еще не приняты.

О стратегии ведомства в отношении соцсетей — в материале “Ъ” «Замедляй и властвуй».