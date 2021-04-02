Суэцкий канал могут расширить во избежание повторения аварии

Чтобы избежать подобных заторов в будущем, Суэцкий канал может быть расширен, сообщил глава управления канала, генерал-лейтенант Усама Рабиа. ЧП с севшим на мель контейнеровозом Ever Given он назвал «уроком по выходу из кризиса в чрезвычайных ситуациях».

«В настоящее время проводится исследование по расширению канала после произошедшей аварии… При этом необходимости в углублении канала нет»,— сказал господин Рабиа (цитата по Shorouk News). Когда руководство канала примет решение, он не уточнил.

Как сообщил судовой агент Leth Agencies, в очереди на проход через Суэцкий канал остаются более 200 судов. С момента возобновления движения через канал прошло более 350 судов. Ранее власти канала обещали полностью восстановить работу водной артерии к 3 апреля.

Суэцкий канал оказался полностью заблокированным после того, как один из крупнейших контейнеровозов в мире Ever Given сел на мель. На мели он оставался с 23 по 29 марта. За это время в канале образовалась масштабная пробка из судов, контейнеровозов и танкеров. Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в $1 млрд.

О последствиях аварии — в материале “Ъ” «Торговля окунулась в суэцкую жизнь».