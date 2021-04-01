Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в $1 млрд

Ущерб от блокировки Суэцкого канала для ее администрации составил около $1 млрд руб., сообщил глава администрации Усама Рабиа. По его словам, расследование аварии займет не меньше недели. Контейнеровоз Ever Given не покинет канал, пока расследование не завершится.

«Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма»,— сказал господин Рабиа телеканалу Sada el-Balad (перевод «РИА Новости»).

Он отметил, что предварительная сумма ущерба составляет «$1 млрд или около того». «Это то, что причитается государству по праву»,— добавил глава администрации канала.

Allianz оценивала ущерб от блокировки Суэцкого канала мировой торговле в $6–10 млрд в неделю. По данным The Loadstar, операционные затраты простаивающих судов составляли около $3,25 млн в сутки для контейнеровозов и около $500 тыс. для танкеров.

Движение на Суэцком канале было заблокировано с 23 марта. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели 29 марта. По оценкам экспертов, из-за блокировки движения Суэцкий канал ежедневно терял $12–14 млн дохода.

О последствиях ЧП для мировой торговли — в материале “Ъ” «Торговля окунулась в суэцкую жизнь».