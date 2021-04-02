ЦБ займется тюнингом экосистем

ЦБ раскрыл основные подходы к регулированию экосистем. Регулятор считает их сложным механизмом и указывает, что необходим «рабочий тюнинг действующих требований к поведению доминирующих игроков». Законодательные и регуляторные меры ЦБ, правительству и другим органам только предстоит выработать, а пока до середины лета пройдут общественные консультации на эту тему. Развитие экосистем это неизбежный тренд, но крупные игроки имеют существенную фору на рынке, отмечают эксперты.

Банк России сегодня представил доклад для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию» (.pdf). Над документом регулятор работал год, указал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В фокусе этого доклада — конкуренция, и задача регулятора, по его словам, «не допускать монополизации» и «сделать равными для потенциальных участников стартовые возможности для роста», отмечается в документе. Несмотря на то что в России, по его оценке, сейчас нет доминирующих экосистем, они будут быстро расти, поэтому регулятор прорабатывает упреждающие меры. В своем докладе ЦБ приводит в пример экосистемы Сбербанка, «Тинькофф», ВТБ, «Яндекса» и Mail.ru Group, МТС.

В докладе, опираясь на международный опыт в истории развития экосистем, регулятор выделил отличительные характеристики российской практики. В частности, одной из особенностей «стала значительная роль финансового сектора в формировании экосистем». При этом технологические компании «встраивают финансовые услуги в свою экосистемную продуктовую линейку».

В то же время Банк России обращает внимание на риски для кредиторов и вкладчиков банков, на базе которых формируются экосистемы. «Это риски, связанные с выходом банков в новые для них нефинансовые отрасли, в том числе стратегический риск, риск вынужденной поддержки, риск информационной безопасности»,— говорится в докладе.

Пока экосистемы не дают игрокам отдачи на капитал. А инвестиции в непрофильные активы игроками, которые строят экосистемы, могут обесцениваться, признал господин Швецов.

Ранее о том, что экосистемы «таят в себе риски», заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина (см. “Ъ” от 18 февраля). «Мы должны защищать интересы вкладчиков,— говорила она.— Все-таки человек вправе рассчитывать, что если он принес деньги в банк, то не его проблема, насколько прибылен будет бизнес онлайн-кинотеатров или даже сети онлайн-кинотеатров, которым банк владеет».

«Экосистем не может быть очень много, так как они работают на сетевых эффектах, предполагающих большую долю рынка»,— отмечает господин Швецов. И если в таких условиях олигополии будет хорошая конкуренция, «то в этом случае в значительной степени минусы будут уходить сами собой», считает он. «Если такой конкуренции не будет, это придется делать в ручном режиме антимонопольным органом»,— подчеркнул господин Швецов.

Более четкие меры регулирования только предстоит сформировать. Однако уже сейчас ЦБ недвусмысленно транслирует требование к открытости экосистем. Под этим понимается «допуск внеплатформенных участников на платформу экосистемы на основании публично раскрываемых экосистемой критериев». При этом регулятор считает, что нет необходимости выявлять экосистемы. «Мы никого не включаем в экосистемы сегодня, наоборот, участники рынка сами заявляют, что они строят экосистемы, и в этом смысле у нас нет пока никакого аппарата относить ту или иную компанию к экосистемам»,— отметил господин Швецов. По его словам, «те правила работы экосистем, которые будут в России, должны будут в равной мере исполняться как российскими, так и иностранными игроками».

Те экосистемы, которые не являются доминирующими, «должны будут нести меньшую регуляторную нагрузку, чем доминирующие игроки».

В то же время, несмотря на отсутствие четкого определения, ЦБ указал в докладе, что «основные требования должны устанавливаться к крупным игрокам». Расчет «крупности» может быть утвержден ФАС, говорится в документе, а осуществляться самими платформами на регулярноий основе.

После завершения общественных обсуждений (продолжатся до середины лета, но ЦБ до этого представит и второй доклад, посвященный рискам финорганизаций, инвестирующих в экосистемы) Банк России ожидает, что правительство РФ выйдет с законодательной инициативой на весеннюю сессию 2022 года. В фокусе работы Банка России с правительством — поддержка национальных игроков, прежде всего растущих, и их приоритет перед иностранными, отметил Сергей Швецов.

«Развитие экосистем, необязательно больших, сопоставимых с лидерами,— это неизбежный тренд, обусловленный конкуренций за клиента»,— отмечает руководитель направления по оказанию услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ EY Геннадий Шинин.

По его словам, крупные игроки имеют существенную фору на рынке — у них уже есть экосистемы, они занимаются этим довольно продолжительное время. «Таким образом, сложился естественный барьер для входа на рынок, как с финансовой точки зрения, так и нефинансовой: лучших идей, менеджмента»,— считает он. Сам доклад с участниками рынка не обсуждался, но с ними проговаривалась «проблематика экосистемного бизнеса», заявили в ЦБ.

Ольга Шерункова, Полина Трифонова